En Serbie, le mouvement contre la violence et le régime du président Vucic prend de l'ampleur

C’est la cinquième manifestation contre la violence et contre le régime du président Vucic en Serbie, un mois après les deux fusillades ayant entraîné 18 morts dont la moitié d'enfants et une vingtaine de blessés. Pour les manifestants, l'atmosphère de violence entretenue par les médias pro-régime est l'une des causes des tensions dans la société. Le mouvement prend de plus en plus d'ampleur et commence à avoir un effet sur la politique dans le pays.

Une foule importante a manifesté à Belgrade contre la violence dans les médias et le régime d'Alkesandar Vucic, le 3 juin 2023. AFP - OLIVER BUNIC

Texte par : RFI Suivre