Une fillette tuée et 22 blessés dans une frappe russe à Dnipro, dans le centre de l'Ukraine

Une fillette de deux ans a trouvé la mort ce dimanche lors d’un bombardement russe sur la ville de Dnipro, dans le centre de l’Ukraine. Au moins 22 personnes sont blessées.

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les Russes, en frappant la ville de Dnipro, ont voulu « attaquer la ville ». Il a ajouté que d’autres victimes se trouvaient ce dimanche sous les décombres de deux immeubles d’habitants qui se sont effondrées suite aux frappes.

« Dans la nuit, le corps d'une fille a été récupéré sous les décombres d'une maison » du quartier de Pidhorodnenska, « elle venait d'avoir deux ans », a-t-il posté sur Telegram. En outre, « 22 personnes ont été blessées, dont cinq enfants », a-t-il ajouté dans son dernier bilan.

Cette frappe a eu lieu alors que les frappes aériennes s’intensifient sur l’Ukraine depuis ces dernières semaines. À Kiev, le chef de l'administration militaire locale a déclaré que les défenses aériennes de la capitale avaient repoussé plusieurs missiles et drones dans la nuit. « Selon des informations préliminaires, aucune cible aérienne n'a atteint la capitale », a écrit dimanche Serhiy Popko sur le réseau social Telegram.

Ce dimanche, un aérodrome a également été touché près de la ville de Kropyvnytskyï dans le centre de l'Ukraine, a annoncé l'armée de l'air ukrainienne. « Six missiles et cinq drones d'attaque » ont été lancés par les forces russes, a déclaré à la télévision un porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Youriï Ignat. « Sur les six (missiles), quatre ont été détruits par la défense aérienne et deux ont frappé l'aérodrome près de Kropyvnytskyï », a-t-il ajouté.

Frappes sur la Russie

Ces frappes interviennent également alors que Kiev assure être prêt pour une contre-offensive contre les positions russes dans l’est du pays et que les incursions ukrainiennes sur le territoire russe se multiplient.

Des tirs d'obus ukrainiens ont tué deux personnes samedi à Belgorod, en Russie, a fait savoir le gouverneur local Vyacheslav Gladkov. Et la nuit dernière « a été assez agitée », a ajouté le gouverneur sur Telegram, ajoutant que les districts de Shebekino et de Volokonovsky avaient subi « beaucoup » de dégâts dus aux tirs d'obus pendant la nuit. Les villages frontaliers de cette région ont été frappés par des tirs d'artillerie sans précédent ces derniers jours, faisant sept morts au total cette semaine, selon des sources russes.

Les tirs d'artillerie ont poussé des milliers d'habitants à se réfugier à Belgorod, la capitale régionale. Le maire de cette ville, Valentin Demidov, a affirmé qu'environ 5 000 personnes fuyant les bombardements s'étaient enregistrées auprès des autorités.

