Royaume-Uni: un revenu universel bientôt expérimenté en Angleterre

1850 euros par mois pendant deux ans, sans obligation d’emploi. Ce sont les modalités d’un pilote sur le revenu universel de base qui devrait bientôt voir le jour au Royaume-Uni. Voici les contours de cette expérimentation.

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Le think tank Automony, spécialisé dans le monde du travail et à l’origine du projet. Elle compte sélectionner 30 participants dans la ville de Jarrow dans le nord-est anglais et à East Finchley, un quartier de Londres. Deux zones choisies pour leurs niveaux d’inégalités sociales et de précarité.

Le pilote doit permettre, selon Automony, de mettre en lumière les bénéfices supposés d’un revenu universel : sécurité financière, amélioration de la qualité de vie et de la santé mentale… Le think tank espère aussi répondre à quelques interrogations autour du revenu de base. Quel effet sur l’inflation et l’économie ? Quelle interaction avec le système fiscal et d’allocations ?

Cependant, l’expérimentation n’a pas encore de date de début. Autonomy cherche encore des investisseurs pour financer le projet, estimé à plus d’1,8 million d’euros. Ailleurs au Royaume-Uni, le pays de Galles verse déjà depuis 2022 un revenu mensuel de 1800 euros, sans condition, à 500 jeunes qui quittent l’aide sociale à l’enfance. L’essai doit durer encore deux ans.

