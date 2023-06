Guerre en Ukraine: un projet pilote pour anticiper la reconstruction de Kharkiv et Mykolaïv

La guerre en Ukraine est loin d’être terminée et pourtant, il faut déjà penser à reconstruire. Le pays n’a pas le choix, avec 8 millions de réfugiés et 5 millions de déplacés qu’il faudra reloger. L’ONU a lancé l’an passé un projet pilote avec les villes de Kharkiv et Mykolaiv, avec l’aide de l’architecte Norman Foster – à l’origine du viaduc de Millau. L'objectif est d'anticiper la renaissance des villes ukrainiennes

Un soldat ukrainien sécurise la zone autour du siège du gouvernement de l'oblast de Mykolaïv après son bombardement par l'armée russe, le 29 mars 2022. © Petros Giannakouris/AP

