Les Criméens s’inquiètent d’un manque d’eau après la destruction du barrage de Kakhovka

Il y a bien de l'eau sous terre ici, mais elle est minérale et salée, vous ne pouvez pas la boire. Et celle du canal, et bien, c'est la vie ! Quand la terre boit de la bonne eau, elle peut produire, et si c’est de la mauvaise eau, c'est le désert du Sahara. Bien sûr, maintenant on craint de ne plus avoir d’eau à nouveau. Moi, j'ai des fraises, des pêches, des poires, des pommiers, même la noix pousse. Tout ça a besoin de cette bonne eau du canal. Quand il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de récolte et cette année, on a une bonne récolte. Mon fils aîné était déjà en train de penser à avoir des cochons et une vache. Parce que vous voyez combien il y a d'herbe ici : absolument tout est vert. Vous voyez, en moins de deux ans, tout a déjà refleuri. Vous vous rendez compte de la qualité de cette eau ?