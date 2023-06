Le gouvernement allemand en visite au Brésil pour recruter des personnels soignants

L'Allemagne manque cruellement de main d'œuvre qualifiée. Dans certains secteurs, le manque est si criant que Berlin tente de recruter directement dans certains pays, comme celui de la santé où le personnel soignant est insuffisant. Les ministres du Travail et des Affaires étrangères ont donc fait le déplacement jusqu'au Brésil.

En Allemagne, le secteur de la santé fait partie avec deux cents autres de ceux qui manquent déjà de main d’œuvre. Déjà aujourd’hui, l’Allemagne manque d’aide-soignants. La situation risque de se détériorer, car la population vieillit et les besoins augmentent. L’Allemagne comptait deux millions de personnes nécessitant des soins en 1999 ; elles étaient cinq millions fin 2021.

Et 500 000 personnes dans cette branche vont partir à la retraite dans les prochaines années. L’Allemagne avec des hausses de salaires s’efforce de rendre ses emplois plus attractifs pour ses propres concitoyens, mais cela ne suffit pas. Le recours à la main d’œuvre de pays européens moins complexe (sans besoin de visa, avec des diplômes facilement reconnus) a ses limites car ces pays ont, eux aussi, besoin de ce personnel.

Depuis quelques années déjà, le gouvernement allemand essaie de combler les manques de main d’œuvre avec des personnes venant d’autres continents - et il prévoit d'ailleurs une nouvelle loi pour favoriser l'immigration choisie -. Cette année, deux membres du gouvernement allemand sont déjà allés au Ghana. Des accords ont été conclus dans le passé avec le Mexique et l’Indonésie.

700 aide-soignants pourraient être recrutés chaque année

Le Brésil dispose d’un potentiel car environ 10% des personnes formées dans le secteur de la santé sont au chômage. Berlin veut éviter dans ces démarches de priver certains pays de la main d’œuvre dont ils ont eux-mêmes besoin. Le ministre du Travail allemand parle pour le Brésil d’une migration qui aurait un triple avantage: pour les deux pays comme pour les personnes recrutées. Le salaire moyen d’un aide-soignant au Brésil est de 600 euros contre 2800 euros en Allemagne si le diplôme est reconnu. Berlin estime que jusqu’à 700 aide-soignants brésiliens pourraient être recrutés chaque année.

Dans une tribune commune, les ministres des Affaires étrangères et du Travail - Annalena Baerbock et Hubertus Heil - plaident pour des procédures moins bureaucratiques pour la délivrance des visas, la reconnaissance des diplômes et le regroupement familial. Les deux ministres estiment que les 100 000 visas accordés chaque année à des non européens pour venir travailler en Allemagne ne suffisent pas.

Des formations complémentaires nécessaires

Jusqu’à présent, ces démarches à l’étranger n’ont pas été couronnées de succès. L’an dernier, 656 infirmières étrangères venant de pays non européens ont trouvé un emploi en Allemagne. Parmi elles, 34 venaient du Brésil. On est loin des 700 personnes évoquées par le ministre du Travail.

Les experts voient ces démarches d’un œil critique. L’intégration de salariés venant d’autres pays n’est pas simple. La maitrise de la langue allemande est nécessaire pour la prise en charge des patients. Des formations complémentaires sont nécessaires. Les hôpitaux doivent investir en temps et en argent sans que le succès ne soit au rendez-vous. Des étrangers abandonnent en cours de route ou ne parviennent pas à voir leurs diplômes reconnus.

