Pologne: la Cour suprême renvoie en justice le ministre de l'Intérieur et son vice-ministre

La Cour suprême polonaise a ordonné le renvoi de deux ministres devant la justice, alors qu’ils avaient été graciés il y a huit ans par le président polonais. Une décision qui passe mal pour le gouvernement national-conservateur.

Cette décision est une rébellion selon le parti Droit et Justice, rapporte notre correspondant à Varsovie, Martin Chabal. La Cour suprême a rejeté la décision du président Andrzej Duda de gracier Mariusz Kaminski et Maciej Wasik,l’actuel ministre de l’Intérieur et son vice-ministre. Ils avaient été reconnus coupables d’abus de pouvoir alors qu’ils étaient à la tête de l’agence anticorruption polonaise et avaient été condamnés à trois ans de prison. Mais avant que la Cour d’appel donne son avis dans cette affaire, les deux hommes avaient été graciés.

Ce que la Cour Suprême a finalement jugé illégal car la décision du président était intervenue avant la fin du procès. Elle demande alors à ce qu’ils soient renvoyés devant la justice et que toutes les cours impliquées puissent donner leur avis.

Ce nouveau conflit de compétences entre institutions de l'État s'inscrit dans le cadre du dérèglement du système judiciaire introduit par les réformes du parti populiste Droit et Justice (PiS) et ses alliés au pouvoir, vivement critiquées par une bonne partie des magistrats, l'opposition et Bruxelles.

« L’impunité du PiS qui touche à sa fin »

C'est donc un coup dur pour le PiS au pouvoir qui devra sûrement écarter le ministre de l’Intérieur et son vice-ministre du gouvernement. C’est aussi la preuve que la Cour suprême polonaise n’a pas abandonnée face aux intimidations du parti au pouvoir. Après toutes les réformes judiciaires controversées et une Cour constitutionnelle largement dominée par le pouvoir politique, et qui avait d’ailleurs validé la grâce présidentielle de ces deux hommes, la Cour suprême a imposé sa décision.

Pour l’opposition, c’est « l’impunité du PiS qui touche à sa fin » et un nouvel espoir pour elle à quelques mois des élections.

Le 5 juin, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'un important volet de la réforme polonaise de la justice, relatif notamment au système disciplinaire des juges et à leur indépendance, enfreignait le droit communautaire, une décision violemment critiquée à Varsovie.

