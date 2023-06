Procès des attentats de Bruxelles: les procureurs ont terminé leurs réquisitions

Les procureurs du procès fleuve des attentats de Bruxelles ont terminé ce mardi leurs réquisitions à l’encontre des dix accusés, une semaine jour pour jour après les avoir entamées. Le 22 mars 2016, trente-deux personnes sont mortes lors du double attentat à l’aéroport de Bruxelles-Zaventem et à la station de métro Maelbeek. Le parquet y ajoute quatre personnes décédées plus tard et requiert un verdict de culpabilité pour neuf des accusés.

Un policier dans la salle où se déroule le procès des attentats de Bruxelles, le 3 avril 2023. AP - John Thys

Texte par : RFI Suivre