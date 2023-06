Après le «Qatargate», Bruxelles présente un «comité d’éthique inter-institutionnel»

La Commission européenne vient de présenter ce 8 juin à Bruxelles ses propositions pour établir un organe de surveillance, un « comité d’éthique inter-institutionnel ». Ce texte était très attendu, car il arrive sur la table six mois après le scandale du « Qatargate » qui a mis la lumière sur des faits de corruption concernant plusieurs députés européens. Ces propositions vont maintenant devoir être adoptées par les 27 pays de l’UE et les eurodéputés, et déjà les critiques fusent.

La Commission européenne vient de présenter ce 8 juin à Bruxelles ses propositions pour établir un organe de surveillance, un «comité d’éthique inter-institutionnel». © Studio graphique FMM

