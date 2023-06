Ouverture du procès d'Oleg Orlov de l'ONG Mémorial pour «discrédit» de l'armée russe

C’est l’un des fondateurs de l’ONG Memorial, prix Nobel de la paix et dissoute par la justice russe en 2021 : Oleg Orlov est jugé à Moscou pour avoir dénoncé la guerre en Ukraine, et il risque d’être condamné à plusieurs années de prison ferme. Une « parodie de justice » aux yeux du Conseil de l’Europe qui demande à la Russie l’abandon des poursuites à son encontre.

Dès le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il est sorti dans la rue pour dénoncer la guerre. Plusieurs fois interpellé, plusieurs fois condamné, Oleg Orlov n’a cessé, malgré le risque encouru, de militer et de s’exprimer publiquement, un engagement qui remonte à l’époque soviétique et aux toutes premières années de l’ONG Memorial.

« Oleg Orlov était contre la guerre depuis celle d’Afghanistan, que la Russie menait dans les années 1980. Il était contre la guerre il y a déjà quarante ans, contre la guerre en Tchétchénie, contre la guerre en Syrie, en Géorgie, etc. », affirme Natacha Morozova, consultante juridique auprès de la Fédération internationale des droits de l’homme, au micro de Daniel Vallot du service international de RFI. Mais le militant, qui savait qu’il risquait la prison, est malgré tout resté en Russie, « parce que c’est son pays, il ne veut pas le quitter, il veut se battre, et cela, même s’il est tout à fait conscient qu’il peut finir en prison ».

Aujourd’hui âgé de 70 ans, Oleg Orlov est poursuivi pour des activités « publiques visant à discréditer l’armée ». En cause, un article qui décrivait la guerre en Ukraine comme un désastre pour la Russie. Le militant de Memorial pourrait être condamné à trois années de prison à l’issue du procès qui s’ouvre aujourd’hui.

« Une honte face aux horreurs de l'armée »

« Le procès d'Oleg Orlov (…) est une parodie de justice qui révèle un mépris envers les droits de l'homme les plus fondamentaux », a déclaré mercredi 7 juin dans un communiqué la Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatovic. Selon Mme Mijatovic, la procédure engagée contre M. Orlov vise à « le punir pour sa dénonciation continue de la guerre d'agression de la Russie en Ukraine ». « Le courage d'Oleg Orlov et sa dévotion aux droits de l'homme sont cruciaux lorsqu'il s'agit de dire la vérité au pouvoir », a estimé Mme Mijatovic. « Il n'aurait jamais dû faire l'objet de poursuites. »

Fondée en 1989, Memorial a détaillé pendant plus de 30 ans les crimes de l'URSS, en rassemblant des archives, en montant des expositions et en faisant pression sur l'État pour qu'il reconnaisse sa responsabilité. En parallèle, elle a lutté pour la défense des victimes de violations des droits de l'homme. En octobre dernier, Memorial s'était vu décerner le prix Nobel de la paix, aux côtés du Centre ukrainien pour les libertés civiles (CCL) et du militant biélorusse Ales Beliatski, emprisonné dans son pays.

Après l'annonce de ce prix, Oleg Orlov avait indiqué à l'AFP ressentir « une douleur permanente et une honte face aux horreurs que l'armée (russe) commet dans un pays voisin souverain ».

(et avec AFP)

