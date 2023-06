Russie: un lieutenant-colonel de l’armée accuse Wagner d’actes violents sur les soldats russes

C’est une escalade inédite du conflit entre Wagner et l’armée régulière et un franchissement de lignes rouges jamais vues par Evgueni Prigojine. Lundi 5 juin, le groupe Wagner rendait publique une vidéo qui a été tournée le 17 mai et où était exhibé, visage tuméfié et épuisé, le lieutenant-colonel de l'armée russe Roman Venevitine. Une vidéo tournée sous la contrainte selon ce lieutenant-colonel qui accuse Wagner non seulement de l'avoir torturé, mais aussi d'avoir multiplié ces comportements pendant la bataille de Bakhmout.

Le fondateur de Wagner Evgueni Prigojine parle à des membres du groupe paramilitaire à Bakhmout, dans une image issue d'une vidéo publiée le 25 mai 2023. © Service de presse de «Concord», via Reuters