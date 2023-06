Ukraine: crainte d’une pollution de l’eau après la destruction partielle du barrage de Kakhovka

Témoignage d’Aleksandr Rybalka, membre de l'ONG Support Kherson qui vient en aide aux sinistrés, au micro de Nicolas Feldmann du service international de RFI

Nous travaillons le long du Dniepr, c’est là que les dégâts sont les plus importants. On vient en aide à ceux qui sont au plus près des inondations. On leur donne de la nourriture, certains n’ont même plus d’eau potable et de grandes parties de la ville sont privées d’électricité. Des secouristes en bateau vont chercher des habitants, parfois jusque sur les toits parce qu’à certains endroits le niveau d’eau est très élevé. On les évacue avec des bus dans des endroits sûrs, on les aide à acheter tout ce dont ils ont besoin : des habits, du shampoing, du dentifrice, on essaie de leur faciliter la vie.. Vous savez, beaucoup de gens ont besoin d’aide. Mais beaucoup aussi veulent aider. On s’occupe de coordonner aussi toute cette aide via la messagerie Telegram. En seulement deux jours, on a reçu près de 800 demandes pour venir aider notre région. C’est très précieux.