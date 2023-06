Turquie: une nouvelle tête à la Banque centrale ou le retour à l’orthodoxie financière

Réélu pour cinq ans le 28 mai, le président turc Recep Tayyip Erdogan a nommé par décret, ce vendredi 9 juin, une nouvelle gouverneure à la tête de la Banque centrale. Hafize Gaye Erkan aura pour mission d’endiguer l’inflation et la dévaluation de la livre turque, provoquées par des baisses successives des taux d’intérêt de la Banque centrale. Une mission difficile pour la nouvelle gouverneure, dont la nomination vise d’abord à rassurer les marchés.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Hafize Gaye Erkan est la première femme nommée à tête de la Banque centrale turque. À 41 ans, elle a fait toute sa carrière aux États-Unis, dans la banque d’affaires Goldman Sachs, puis comme co-directrice générale de la banque First Republic. C’est Mehmet Simsek, nouveau ministre des Finances, qui a soufflé son nom à Recep Tayyip Erdogan.

Comme Mehmet Simsek, elle hérite de ce poste au moins autant pour ses compétences que pour l’image que sa nomination renvoie aux investisseurs étrangers qui ont fui la Turquie : celle d’un retour à l’orthodoxie financière.

>> À lire aussi : Erdogan dévoile un gouvernement rénové avec un économiste pour rassurer les marchés

Hafize Gaye Erkan, ici en 2021. © AP/Business Wire

Premier test le 22 juin

Depuis un an et demi, le pays subit des taux d’inflation record en raison de l’insistance du chef de l’État à baisser les taux directeurs de la Banque centrale. Cette politique a fait chuter la valeur de la livre face au dollar. La monnaie turque a connu un répit avant les élections du 28 mai, la Banque centrale ayant dilapidé ses réserves de change pour la soutenir. Mais depuis la réélection de Tayyip Erdogan, et l’arrêt de ce soutien massif, la livre dévisse à nouveau.

Toute la question est donc de savoir de quelle marge de manœuvre la nouvelle gouverneure de la Banque centrale pourra disposer. Le premier test arrivera le 22 juin, quand l’institution annoncera son nouveau taux directeur.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne