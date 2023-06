Espagne: la gauche espagnole devrait faire front pour les législatives de juillet

La gauche espagnole a annoncé vendredi en fin de journée être arrivée à un accord pour s'unir en vue des législatives anticipées du 23 juillet.

L'accord, officialisé vendredi soir par Sumar (Rassembler), plateforme lancée par la ministre communiste du Travail Yolanda Diaz, était indispensable pour permettre au Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, qui gouverne en coalition avec la gauche radicale, d'espérer se maintenir au pouvoir.

L'accord intègre une quinzaine de formations politiques, dont Podemos, principal parti de la gauche non socialiste, qui a finalement -poussé pr sa base- accepté de rejoindre la plateforme lancée par Mme Diaz, au terme de longues et difficiles négociations. Le PSOE, dont est issu le chef du gouvernement, pressait Sumar et Podemos de conclure cet accord dont il n'est pas partie prenante mais dont il a besoin pour le soutenir. L'adhésion de Podemos achoppait sur la candidature aux législatives d'Irene Montero, ministre de l'Egalité et compagne de l'ancien dirigeant historique de Podemos, Pablo Iglesias, selon les analystes.

« Il s'agit de l'accord le plus large jamais atteint dans l'histoire démocratique espagnole entre des forces progressistes et écologistes », s'est félicité dans un communiqué Sumar. Ce mouvement, lancé au printemps 2022 et constitué en parti fin mai 2023 (SMR), se revendique comme féministe, écologiste et social. Il rassemble des partis politiques de gauche nationaux comme Izquierda unida ou Mas País d'Iñigo Errejón et des partis régionaux catalans, basques, etc.

La droite favorite dans les sondages

Les partis avaient jusqu'à vendredi minuit pour déposer leurs candidatures pour ce scrutin anticipé, convoqué par M. Sánchez après la déroute de la gauche aux régionales et municipales du 28 mai. La composition exacte des listes doit elle être détaillée avant le 19 juin. Ni Podemos ni Sumar n'ont donné vendredi soir le détail de leurs listes, mais selon plusieurs médias espagnols, Mme Montero n'y figure pas.

Selon un sondage publié cette semaine par le quotidien El Pais, les conservateurs du Parti Populaire (PP) et l'extrême droite de Vox obtiendraient la majorité des sièges au Parlement lors des législatives si la gauche radicale partait divisée. Dans le cas d'une union de Podemos et de Sumar, le PP remporterait le scrutin mais sans disposer de la majorité absolue avec Vox, ce qui laisserait une chance à la gauche de gouverner en minorité, avec le soutien de plusieurs partis régionalistes.

