La Suède prête à accueillir des troupes de l'Otan avant même son adhésion

La Suède se dit prête à accueillir des bases temporaires de l’Otan sur son sol, a annoncé vendredi 9 juin le Premier ministre, Ulf Kristersson, dans une tribune, alors que son pays est le dernier des États nordiques à ne pas encore être membre de l’Alliance. La Suède étant bloquée par les vétos turc et hongrois.

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson et le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg lors d’une conférence de presse à Stockholm (Suède), le 7 mars 2023.

Avec notre correspondante à Stockholm, Carlotta Morteo

« Renforcer la sécurité de la Suède et envoyer un message fort à la Russie », voilà les deux arguments avancés par le Premier ministre et le ministre de la Défense pour légitimer leur décision. Celle de permettre, temporairement, à des troupes de l’Otan de stationner en Suède, et à de l’équipement de l’alliance d’y transiter ou d’y être stocké, des systèmes de défense anti-aériens par exemple.

Une manière de dire : « la Suède n’est pas seule, elle prend très au sérieux la menace posée par la Russie et met à profit le temps passé dans l’antichambre de l’Otan pour se rapprocher, toujours plus, de ses alliés ».

Défis logistiques

L’Otan travaille actuellement sur l’élaboration de nouveaux plans pour la défense conjointe de la région, ils incluent la Finlande, mais pas encore la Suède, ce qui pose un bon nombre de défis logistiques pour sa propre défense ainsi que pour le contrôle de la mer Baltique.

Le gouvernement considère en tout cas que le pays est plus sûr aujourd’hui qu’avant sa demande d’adhésion, mais considère « qu’il est impossible de dire où se situent les limites des ambitions territoriales de Vladimir Poutine ».

