Le Monténégro, un «bon exemple» de transition démocratique dans les Balkans?

Analyse

Le Monténégro retourne aux urnes, ce dimanche 11 juin, pour des élections législatives. Le mouvement L’Europe maintenant, du nouveau président de la République Jakov Milatovic, part archi-favori. Le petit pays des Balkans a bien tourné la page des trente longues années de règne de Milo Djukanovic.

Publicité Lire la suite

C’était le vétéran de la classe politique balkanique, et beaucoup supposaient que jamais Milo Djukanovic ne quitterait le pouvoir sans entraîner son pays dans un bain de sang. Pourtant, le Monténégro est en train de déjouer ces prédictions de Cassandre et d’achever une transition démocratique pacifique, après l’élection de Jakov Milatovic à la présidentielle du 2 avril.

« Au Monténégro, les dirigeants et les régimes ont la vie longue », sourit l’historien Serbo Rastoder. De fait, le petit pays des Balkans pulvérise tous les records : avant le rattachement à la Yougoslavie, son souverain, le prince puis roi Nikola Petrovic Njegos est resté soixante et un ans sur le trône, de 1860 à 1921, et Milo Djukanovic, lui, devenu Premier ministre à 29 ans, en 1991, est resté au pouvoir jusqu’à ce printemps, alternant durant trente-deux ans les charges de chef de l’État et de chef du gouvernement. Son Parti démocratique des socialistes (DPS) n’est autre que l’ancienne Ligue des communistes monténégrins (SKCG), réformée en 1990 : cette formation est donc restée au pouvoir de 1945 à 2020. Même si l’idéologie a changé, les cadres et les structures du « parti » sont demeurés les mêmes.

La « citadelle » a commencé à s’effriter lors des élections législatives du 30 août 2020, remportées par une coalition hétéroclite de formations d’opposition – allant des conservateurs pro-serbes et pro-russes réunis dans le Front démocratique au mouvement citoyen URA, membre du parti des Verts européens. Ces formations s’opposaient sur tout, qu’il s’agisse des relations avec la Serbie, avec la Russie ou avec l’Union européenne, et ne se retrouvaient que sur un point, en finir avec le régime corrompu et clientéliste de Milo Djukanovic.

« Les gens sont las des querelles identitaires dont on les a gavés durant trente ans »

Ce dernier, sonné par sa défaite inattendue, a réagi en exacerbant les tensions qui traversent le petit pays, accusant la nouvelle majorité d’être à la solde de la puissante Église orthodoxe serbe, de nier l’identité nationale monténégrine et même de vouloir revenir sur l’indépendance, restaurée en 2006… Les moments de tension n’ont pas manqué, notamment lors de l’intronisation du métropolite Joanikije, le nouveau chef de l’Église serbe au Monténégro, le 5 septembre 2021, ou encore lors de la signature d’un concordat avec cette Église. En effet, le DPS a repris à son compte les arguments des courants « souverainistes » monténégrins les plus radicaux qui voient en celle-ci un instrument de « serbisation » du pays et soutiennent une petite Église monténégrine, dont l’audience est toujours restée confidentielle.

Durant près d’un an, les réseaux de « patriotes » monténégrins, soutenus en sous-main par le DPS, ont multiplié manifestations et barrages routiers, tentant d’alimenter un climat de quasi-guerre civile, mais le scénario n’a pas pris. « Les gens sont las des querelles identitaires dont on les a gavés durant trente ans », explique la journaliste Milka Tadic Mijovic, directrice du Centre pour le journalisme d’investigation de Podgorica. De fait, lors des différents scrutins municipaux partiels qui se sont succédé ces deux dernières années, le DPS n’a essuyé que des échecs, perdant même son bastion de la capitale Podgorica, où habite un tiers des citoyens du pays, à l’automne 2022. C’est lors de ces élections que le nouveau mouvement L’Europe maintenant (« Pokret Evropa sad », PES), créé par deux jeunes économistes, Jakov Milatovic et Milojko Spajic, respectivement ministres de l’Économie et des Finances du gouvernement « d’experts » mis en place fin 2020, a fait une percée. « Pour la première fois », se réjouit Milka Tadic Mijovic, « les gens n’ont pas voté au nom du Monténégro ou de la Serbie, pour ou contre l’Église, mais pour avoir des frigos pleins ». La popularité du PES s’explique en effet par les fortes hausses des salaires et des pensions de retraite décidées par ses deux dirigeants.

Milo Djukanovic a tenté de jouer une autre carte, celle de la crédibilité internationale du petit pays, candidat à l’intégration européenne depuis 2010 et membre de l’Otan depuis 2017. Avec l’opposition, assurait-il, le Monténégro allait se détourner de son orientation euro-atlantique et tomber dans l’escarcelle russe. Il n’en a rien été. Non sans devoir batailler contre ses partenaires de coalition, le Premier ministre Dritan Abazovic, issu du mouvement URA, a clairement maintenu le cap pro-occidental. Il a même été le premier dirigeant des Balkans à se rendre à Kiev, en mai 2022, en compagnie de son homologue d’Albanie.

« Le système du parti unique qui se croyait invincible a été battu »

Les trois années de « transition » n’ont pourtant rien eu d’un long fleuve tranquille. Devenu Premier ministre en avril 2022, Dritan Abazovic a perdu la confiance du Parlement quelques mois plus tard, continuant durant plus d’un an à diriger un exécutif « technique ». Même si cette situation politique inconfortable a bloqué plusieurs réformes importantes, Dritan Abazovic a néanmoins réussi à marquer des coups importants contre le cancer du crime organisé rongeant le pays, s’attaquant aux clans mafieux de la drogue, mais aussi à ceux qui furent longtemps leurs protecteurs au sein de la police et de la justice : plusieurs procureurs ont été démis, certains même emprisonnés, ainsi que de nombreux dirigeants de la police. Si « l’État-parti » mis en place par le DPS, avec de nombreux relais mafieux, n’a pas encore été totalement mis à bas, la dynamique est engagée.

« Même si l’expérience de l’alternance ne dure que quelques mois, plus rien ne sera jamais comme avant. Le système du parti unique qui se croyait invincible a été battu », nous assurait Dritan Abazovic quelques jours après les élections du 30 août 2020. Près de trois ans plus tard, le pari semble tenu et, avec lui, le Monténégro a eu, pour la première fois de son histoire, un Premier ministre issu de la minorité albanaise (7% de la population totale du pays). C’est une première à saluer dans des Balkans où les politiciens construisent trop souvent leur carrière en jouant sur les références identitaires, ethniques ou communautaires.

C’est là l’ultime paradoxe. Petit pays patriarcal, pétri de culture épique et guerrière, le Monténégro est aussi la seule république issue de l’ancienne Yougoslavie à n’avoir pas connu de conflit armé sur son sol. Serbo Rastoder a bien une explication : « Le pays a failli sombrer à plusieurs reprises dans la guerre civile ces trente dernières années, mais au dernier moment, la retenue a toujours prévalu, comme si tout le monde savait qu’ici, une guerre civile serait particulièrement féroce, déchirant les familles, n’épargnant personne. Cette menace a agi comme une forme de dissuasion nucléaire, nous évitant de basculer. »

Si le PES semble assuré de dominer le scrutin de dimanche, et devrait pouvoir former un gouvernement de coalition, de très nombreux défis attendent encore le Monténégro, à commencer par ceux de la lutte contre le crime organisé, bien loin encore d’être gagnée, et d’un processus d’intégration européenne en panne depuis des années, mais le petit pays a incontestablement tourné une page de son histoire.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne