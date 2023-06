Ukraine: «Cela a toutes les caractéristiques d'une vraie offensive»

Entretien

Pour la première fois, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait état samedi 10 juin d'« actions de contre-offensive » de son armée sur le front. Il n'a toutefois pas confirmé s'il s'agissait de la grande attaque préparée depuis des mois par Kiev. Ces déclarations interviennent alors que la Russie signale depuis six jours des assauts d'ampleur, y compris avec des équipements livrés par les Occidentaux. Entretien avec Stéphane Audrand, consultant et expert en questions de défense

Publicité Lire la suite

RFI: C'est dans le sud de l'Ukraine, et notamment en direction de Melitopol, que les efforts ukrainiens sont les plus importants. La contre-offensive, dont on entend parler depuis plusieurs semaines, a-t-elle lieu ?

Stéphane Audrand: Cela a toutes les caractéristiques d'une vraie offensive. On a vu des frappes dans le deuxième échelon russe vers Tokmak pour essayer de neutraliser, probablement, certains appui-feux d'artillerie ou certains nœuds de communication. Il y a toujours des frappes dans la profondeur qui se poursuivent sur Melitopol, sur Berdiansk, sur Marioupol… Donc ça, c'est l'indice, si on attaque sur la première ligne, sur ces arrières et encore plus loin, cela veut dire qu'on n'est pas juste dans le test ou la diversion.

Par contre, ce qu'on pense, c'est qu'actuellement les Ukrainiens testent cette première ligne russe avec quand même une assez grande prudence. Il y a tout de même des avancées qui sont signalées.

Mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu’une ligne, ce n'est pas juste une tranchée linéaire. Quand on parle de la première ligne russe, ce sont des points d'appui, des tranchées, des zones minées, des zones battues par les feux sur plusieurs kilomètres de profondeur. Donc, il n’y a pas juste une ligne matérialisée qu'il faudrait franchir, c'est bien une série d'obstacles qui s'agencent sur quelques kilomètres de profondeur qu'il faut franchir. C’est pour ça que ce n’est pas facile et que ce n’est pas en un claquement de doigts qu'on peut se dire, ça y est, c'est là, ça va percer.

>> À lire aussi : À la Une: l’heure de vérité pour l’Ukraine

Pour l'heure, contrairement aux offensives éclairs qui avaient permis aux Ukrainiens de s'emparer de nombreux territoires à l'automne dernier, les lignes de défense russes semblent tenir le choc ?

Ça fait des mois que les Russes s’enterrent, et quand on dit s'enterrer, ce n’est pas juste creuser des trous. C'est aussi préparer des plans de feu, poser des champs de mine. … Visiblement, ils ont vraiment mis des torrents de mines partout. Leurs unités ne sont certes pas très bien entraînées, pas très aguerries, mais elles le sont suffisamment, en tout cas, pour tenir au feu et pour appeler à elle l'artillerie. Et les Russes ont encore beaucoup d'artillerie, beaucoup de lance-roquettes.

On voit aussi de l'aviation russe qui avait été préservée et qui peut intervenir ici dans une relative sécurité, d'abord parce qu'elle intervient au-dessus de ses lignes. Elle ne s'engage pas dans la profondeur dans un territoire qui est tenu par les Ukrainiens. Et même au-dessus de ces lignes, quand elle va attaquer des unités ukrainiennes, le fait que les Russes poursuivent depuis longtemps des frappes dans la profondeur sur les villes ukrainiennes, ça force les Ukrainiens à garder beaucoup de systèmes anti-aériens, notamment à courte portée, dans leurs villes pour protéger les cibles civiles et militaires. Donc, ça diminue les moyens aériens que les Ukrainiens ont et cette carte de l'aviation russe pourrait être un gros problème face à cette offensive.

Que faut-il penser des récentes images d'un groupe de blindés ukrainiens, dont des Bradleys américains et un Léopard allemand, neutralisés par l'artillerie russe ?

Ce qu'on peut en dire pour l'instant, et c'est assez significatif, c'est qu'effectivement ça ressemble à une bévue, c'est-à-dire qu'une colonne blindée ukrainienne qui roulait assez serrée, probablement sur un axe qui était déminé par des engins blindés de génie, a été repérée par des drones et n'avait pas de défense anti-aérienne à courte portée pour neutraliser ces drones. Ce qui fait que les drones russes ont appelé l'artillerie et vu que les blindés étaient sur une route dans des champs de mine, ils n’ont pas pu manœuvrer, ils étaient trop serrés les uns les autres. Il y en a quelques-uns qui ont dû être neutralisés et après la colonne a été coincée. Elle a essayé de manœuvrer sur les mines.

Ce qui est très intéressant aussi qu'on voit sur les images, c'est que ces blindés ont leur trappe ouverte, ils n’ont pas brûlé. La différence entre les matériels occidentaux et les vieux matériels soviétiques, c'est que visiblement, les équipages pour la grande partie ont dû survivre et pu sortir et donc les véhicules sont sans doute récupérables et les gens ne sont pas morts. Ce qui est quand même très différent. Il faut donc relativiser. Certes, c’est un revers, mais pour l'instant, c'est le seul qu'on voit et entre guillemets, ce n’est pas si grave, ça doit pouvoir se régénérer.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne