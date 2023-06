Vladimir Poutine annonce la contre-offensive ukrainienne

Vladimir Poutine a indiqué que pour lui, la contre-offensive ukrainienne a bien commencé. Une rare incursion sur le terrain militaire, tant le président russe prend en général ses distances avec ce qui se passe sur le terrain de son « opération spéciale ».

© Host photo agency/Ramil Sitdikov via REUTERS

Publicité Lire la suite

De notre correspondante en Russie,

C'est une méthode déjà éprouvée pendant le Covid-19 : aux gouverneurs locaux ou aux responsables gouvernementaux d'assumer. Même pour les incursions répétées dans le territoire de Belgorod et les bombardements de village, c'est le gouverneur local, seul, tous les jours, qui est en première ligne.

Il a fallu les drones lancés sur Moscou pour que le président dise un mot. Et encore, certains observateurs lui ont trouvé un ton presque ennuyé sur cette contre-offensive tant débattue. Un petit événement donne l'indice qu'il y a eu débat interne sur la nature de la communication présidentielle. Il y a deux jours, le pool du Kremlin annonçait sur son compte Twitter officiel : « le président est en train d'écrire un texte au pays sur l'opération spéciale ».

Quelques minutes plus tard, le message avait disparu sans explications pour annoncer au pays la contre-offensive. Vladimir Poutine n'a finalement pas choisi un cadre solennel. Le président russe s'est exprimé en marge d'un rendez-vous diplomatique et encore en réponse à une question : « Oui, la contre-offensive a commencé », a-t-il dit avant d'ajouter « la Russie manque toujours d'armes modernes, mais elles ne devraient plus tarder ». Pour le reste, Vladimir Poutine juge l'armée ukrainienne en échec.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne