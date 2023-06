Explosion du barrage de Nova Kakhovka: «Ici, c’est comme Tchernobyl»

Reportage

Cela fait presque une semaine que le barrage de Nova Kakhovka a explosé. L’heure est encore à la survie pour les habitants de la rive du Dniepr sous contrôle de la Russie. Mais entre les habitations détruites et la gravité des pollutions, pour beaucoup, c'est déjà clair : plus jamais ils ne pourront revivre sur place. Reportage à Korsunka, à une heure de voiture de Novaya Kakhovka.

De notre envoyée spéciale dans la partie de la région de Kherson tenue par la Russie,

Il émerge de la partie de la rue de Korsunka encore inondée, avec un chapeau de paille sur la tête, vêtu d’un tee-shirt et d’un short, tirant par le bras un bateau de plage. Sur ce cercle en plastique d’une dizaine de centimètres carrés : son ordinateur et son chien. Blond, la trentaine, il s’apprête à enfourcher une Vespa avec, dans les bras, en tout et pour tout, un sac qu’il a réussi à sauver. Pour ce jeune homme qui habitait juste face au Dniepr, il ne reste plus rien de son ancienne vie. Ni pour ses voisins. « Plus personne ne peut vivre là », explique-t-il. « 98 % des maisons sont complètement inhabitables et 30% d’entre elles au minimum ont complètement disparu. Le reste peut peut-être être réparé. Cela dit, parfois de l’extérieur ça a l’air intact, mais à l’intérieur, les maisons sont entièrement ravagées. Dans la rue où je vivais, il n’y a plus rien », témoigne-t-il.

Dans une maison à Korsunka, dans la partie de la région de Kherson tenue par la Russie. © RFI / Anissa El Jabri

Autour de lui, des tâches grasses étalées sur cette eau marron et une odeur de station d’essence. C’est celle de l’huile de moteur qui s’est déversée par tonnes de litres dans le fleuve. Dans ce liquide opaque qui s’attarde encore dans les rues et les maisons, baignent aussi des cadavres d’animaux noyés. « Si les soldats n'enterrent pas ces animaux, ce sera un désastre total, parce que leurs cadavres ont déjà gonflé et flottent dans presque chaque cour des maisons », raconte-t-il encore. Et d'ajouter : « Peu importe de quelle manière, peu importe où, mais ils doivent les enterrer et il faut le faire maintenant. Car si personne ne fait rien, alors, ce sera encore pire que tout. Je ne veux même pas imaginer tout ce qu’il peut y avoir dans cette eau. Ce que je vois, c’est qu’il y a des chèvres, des porcs, des poules, des tas d’animaux de ferme dont les corps flottent, juste là, au coin de la rue ».

Ce coin de la rue est encore inatteignable, sauf en bateau. Le voisin de ce jeune trentenaire lui désigne les serres des jardins noyées sous l’eau et une pollution encore invisible, mais déjà partout : « Tout le monde ici cultivait à base de semences hollandaises, qui ne poussent qu'avec des engrais chimiques. Tout le monde aussi avait des fertilisants dans sa grange. Et juste à côté, il y avait un magasin avec tout un entrepôt d’engrais. Tout est parti dans la terre maintenant, dans nos puits, dans les fosses d'égouts ».

« C’est difficile d’imaginer revenir ici un jour »

Georgy Mikhailovich guide RFI pour atteindre la maison de ses parents. De la rue à l’entrée, il faut savoir où passer dans l’eau pour ne pas chuter dans un trou invisible à la surface. De l’extérieur, ces deux étages et cinq pièces ont l’air presque normaux. Mais à l’intérieur, une fois franchie la porte posée par terre pour ne pas glisser, dans la première pièce, c’est un enchevêtrement de boue, de tôle et de bois cassé. « C'était la cuisine », lâche-t-il dans un soupir. Seul indice : une casserole de guingois dans un coin.

La baignoire dans la maison de Georgy Mikhailovich, à Korsunkja, dans la partie de la région de Kherson tenue par la Russie. © RFI / Anissa El Jabri

Dans la salle de bains, la baignoire a l’air d’avoir rouillé pendant des siècles. « Une maison, c'est 30% d’infrastructure, 70% d’aménagement intérieur », explique ce conducteur de bus de 51 ans. « Ici, je pense qu’en fait la seule chose à faire, c’est de tout détruire et de tout reconstruire. Mais il n’y a plus de travail ici. Et vous imaginez combien ça coûterait ? Même si je me contentais juste d’une rénovation à l’intérieur avec du bon matériel, cela me couterait, au moins, 10 000 euros », complète-t-il.

La seule comparaison qui lui vient à l’esprit, c’est la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et il ajoute : « avec ce qui vient d’arriver, c’est difficile d’imaginer revenir ici un jour ». Tchernobyl, c’est aussi la comparaison que fait Vladimir Leontieff, le responsable de l'administration installée par la Russie à Nova Kakhovka, à une heure de voiture en amont de Korsunka. Il affirme ne se faire aucune illusion : « Cela va prendre des années pour éliminer tous les problèmes liés à ce désastre ».

Les serres du village de Korsunka, à une heure en voiture en aval de Nova Kakhovka “ici, tout le monde cultivait avec des engrais chimiques” explique un habitant “maintenant tout est parti dans la terre, dans nos puits, dans les fosses d’égouts” ⁦@RFI⁩ pic.twitter.com/P8nOKZJFrC — Anissa El Jabri (@anissaeljabri) June 11, 2023

Le mardi où le barrage a explosé, l’eau a très vite submergé la ville. Par endroits, elle est montée jusqu’à 7 mètres. Le bilan humain ? il est encore impossible à faire, dit-il. « Oui, il y a des morts, il y a des disparus, mais il est encore difficile de dire maintenant combien. Je ne sais même pas quand on va pouvoir détailler les pertes, les dommages, les victimes directes et indirectes. Nous avons déjà commencé à nettoyer la ville, le processus commence. Mais beaucoup de défis nous attendent. Ce sera probablement comparable à la tragédie de Tchernobyl ».

Les évacuations ne sont pas toutes terminées, mais un problème se profile déjà : celui de l’approvisionnement en eau potable. La ville de Nova Kakhovka ne compterait déjà plus que 26 000 habitants - selon l’administration actuelle -, contre près de 45 000 avant le lancement de « l’opération spéciale », comme dit toujours le Kremlin.

