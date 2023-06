Guerre en Ukraine: «silence opérationnel» de Zelensky sur la contre-offensive ukrainienne

Les grandes hostilités sont-elles lancées en Ukraine ? C’est la question que tout le monde se pose alors que des combats de grande ampleur semblent s’être déclenchés au sud et à l’est du pays, ces derniers jours. Alors, s’agit-il de la grande contre-offensive de printemps de l’Ukraine, qu’on peut désormais qualifier d’offensive d’été ? Les autorités ukrainiennes laissent encore planer le doute, mais samedi 10 juin, le président Volodymyr Zelensky a bel et bien confirmé que quelque chose est en train de se passer.

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

Samedi, le président Volodymyr Zelensky recevait le Premier ministre canadien Justin Trudeau, et lors de la conférence de presse des deux hommes, le chef de l’État ukrainien, interrogé, a fait état d’opérations offensives et défensives qui seraient en cours sur la ligne de front, mais se refusant d’en parler en détail. Dans la soirée, la radio et la télévision ukrainiennes relatent la rencontre ukraino-canadienne, mais pas un mot dans les titres sur les allusions du président ukrainien.

Les Ukrainiens ont repris l’initiative des combats

À Kiev, responsables et médias respectent scrupuleusement le « silence opérationnel » décrété par l’armée, en se refusant d’aborder le sujet de la contre-offensive.

En réalité, on sait que des corps blindés ukrainiens sont passés à l’attaque des lignes russes dans la région de Zaporijjia, tandis que les Ukrainiens manœuvrent dans le Donbass pour reprendre le contrôle des flancs de Bakhmout, ville conquise par les Russes à la fin du printemps.

Une seule chose est certaine : comme l’été dernier, les Ukrainiens ont repris l’initiative des combats, ils repassent à l’attaque, ils testent les défenses russes. Mais la contre-offensive tant attendue interviendra sans doute encore une fois là où on ne l’attend pas.

Trudeau assure Zelensky de son soutien indéfectible Dans le plus grand secret, Justin Trudeau et une de ses ministres se sont rendus à Kiev pour la deuxième fois depuis le début de la guerre. En plus de s’adresser aux parlementaires lors de sa visite-éclair, le Premier ministre canadien a rencontré Volodymyr Zelensky pour l’assurer de son soutien indéfectible. Il a en profité pour annoncer des nouvelles sanctions contre des amis du régime russe ainsi qu’une aide militaire canadienne supplémentaire, rapporte notre correspondante au Québec, Pascale Guéricolas. « Merci mon ami pour tout ce que vous faites. Merci Justin. » L’échange et l’accolade entre Justin Trudeau et Volodymyr Zelensky à l’issue de leur conférence de presse commune symbolisaient à souhait les liens d’amitié entre les deux hommes. Dans son discours, le Premier ministre canadien a aussi souligné l’importance de la contre-offensive que s’apprête à lancer l’Ukraine : « Vous vous battez pour votre pays, mais aussi pour des valeurs comme la démocratie, la liberté, le respect, la dignité. En vous battant pour l’Ukraine, vous vous battez aussi pour notre avenir à tous. Le Canada continuera à se tenir main dans la main avec l’Ukraine, tout comme les démocraties autour du monde. » Justin Trudeau en a profité pour annoncer une aide militaire d’environ 350 millions d’euros supplémentaire qui s’ajoute aux 800 millions déjà consentis. Un fonds de 8 millions d’euros sera également consacré aux sinistrés touchés par les inondations causées par la rupture du barrage de Kakhovka. Si le soutien canadien reste modeste matériellement, la visite du Premier ministre canadien avait surtout pour but de montrer sa solidarité pour un peuple dont sont issus de nombreux citoyens du Canada.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau devant des véhicules détruits, à Kiev, en Ukraine, le samedi 10 juin 2023. AP - Valentyn Ogirenko

