La France et l'Allemagne offrent 60 000 passes interrail destinés aux jeunes

La France et l'Allemagne vont offrir des passes à 60 000 jeunes afin qu’ils puissent voyager librement sur le réseau ferré du pays voisin sept jours parmi tout un mois. Cette initiative, financée par le gouvernement allemand, l'État français, la Deutsche Bahn et la SNCF, a pour but de célébrer les 60 ans du traité de l'Élysée, scellant la réconciliation entre les deux pays.

Un train approchant la gare de Francfort, en Allemagne. AP - Michael Probst

