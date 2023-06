République Tchèque: une enfant ukrainienne victime de harcèlement reçue par le président

Le président de la République Tchèque a reçu au château de Prague une petite fille ukrainienne victime de harcèlement dans le cadre scolaire. Un phénomène qui reste rare dans un contexte parfois compliqué avec des dizaines de milliers d’enfants ukrainiens inscrits dans les écoles du pays.

Avec notre correspondant à Prague, Alexis Rosenzweig

La vidéo postée la semaine dernière montrait la petite fille de 7 ans se faisant cracher au visage après avoir dit qu’elle venait d’Ukraine à des garçons l’entourant et vantant la force de la Russie.

Děti dovedou být krutější než dospělí.

Spolužáci praštili a plivnuli do tváře na školním výletě, protože holka je Ukrajinka.

Prosím, co musí udělat její maminka podle zákonu? Jak potrestat rodiče těchto malých fanoušků Ruska?



Mezitím, “Rusko je hovno” - souhlas. pic.twitter.com/IJclnYvF1p — Anastasiia Sihnaievska (@signa_n) June 7, 2023

Les réactions avaient été rapides dans la classe politique tchèque, avec notamment les ministres de l’Intérieur et de l’Éducation nationale montés au créneau.

Un incident marginal

« Je condamne le harcèlement, l'humiliation et la violence dans les écoles en général. Et dans le cas d'un enfant qui a dû quitter son pays et ses amis à cause de la guerre, et à qui nous avons offert un refuge en sécurité, c'est particulièrement honteux », a indiqué après sa rencontre avec la petite fille le chef de l’État. Petr Pavel s’est par ailleurs félicité pour la réaction de l’école et des parents des élèves impliqués qui se sont excusés.

Odsuzuji šikanu, ponižování a násilí ve školách obecně. A v případě dítěte, které muselo opustit svoji zemi a přátele kvůli válce a kterému jsme nabídli bezpečné útočiště, je to zvlášť ostudné. Oceňuji reakci školy a rodičů i to, že došlo k omluvě. Šrámy na duši ale zůstanou. pic.twitter.com/q3yJKdrktr — Petr Pavel (@prezidentpavel) June 10, 2023

Avec près de 70 000 élèves ukrainiens inscrits dans des écoles tchèques cette année, la tâche n’est parfois pas simple pour l’administration et les enseignants, mais les incidents signalés restent très marginaux, avec ces élèves qui suivent souvent un double cursus en ligne, en prévision d’un potentiel retour en Ukraine.

