Rive du delta du Dniepr tenue par la Russie: les civils piégés entre l’inondation et les tirs

Cinq jours après l’explosion du barrage, sur la rive du delta du Dniepr tenue par la Russie, l’eau commence à baisser par endroits, mais entre les mines emportées par les eaux et les échanges d’artillerie, les évacuations des civils en détresse sont très risquées.

De notre envoyée spéciale sur la rive droite du delta du Dniepr,

« Ici, c'est la catastrophe, on a l’eau et on a les tirs.. C’est terrifiant. » « Ici », c’est Hola Prystan, une petite ville du delta du Dniepr, ancien petit paradis aux jardins de roses soignés et aux fruits abondants. Désormais ça sent le moisi et le sel de l’océan qui se mêle aux eaux saumâtres qui stagnent. « C'est tous les jours, c'est comme ça depuis si longtemps. Nous sommes habitués à ce qu'on nous tire dessus », dit Svetlana, debout avec son amie et voisine Ira devant ce qui reste de sa maison abîmée par les eaux. Pour raconter ce qu’elles viennent de vivre, les mots se bousculent, elles s’interrompent l’une et l’autre. Svetlana reprend : « Les gens sont évacués pendant les bombardements. Hier à Krasnoarmeyskaya, un bus est arrivé pour emmener des gens, et le bateau a amené une jeune femme enceinte. Ils l'ont sortie de l'eau, l'ont emmenée dans le véhicule. Pendant que les sauveteurs traitaient les autres personnes, il y a eu un bombardement. Deux personnes sont mortes et la femme enceinte a perdu son bras. Ça tire tout le temps ».

Après l’explosion du barrage mardi très tôt, tout est allé très vite, y compris jusque dans ce village du delta du Dniepr en aval de Nova Kakhova « Mardi midi, il n'y avait pas d'eau », raconte Ira. « Mercredi matin, nous étions déjà presque tous sous les eaux, la moitié de la ville était inondée. Notre quartier a commencé à être submergé et le soir même, on ne pouvait même plus reconnaître les maisons. Maintenant que l'eau a commencé à se retirer, le plus important, c’est qu’il n’y ait pas de vent qui souffle de la mer, car si c'est le cas, nous serons à nouveau inondés ».

Svetlana et Ira se préparent à essayer de trouver du pain pour aller ravitailler des voisins encore sur leur toit quand soudain, elles repèrent un bourdonnement. À quelques mètres à peine dans les airs, un drone. Vite, sans réfléchir, elles se réfugient sous des arbres épais... Car ça aussi, elles s’y sont habituées.

Dans une ruelle, une centaine de mètres plus loin, on tombe sur un homme, les pieds dans l’eau boueuse, courroie de son bateau pneumatique dans la main, s’apprêtant à s’élancer sur la surface liquide, sombre. « Le centre de la ville ? lance-t-il, mais ce n’est même plus un lac, c’est un océan. ». Dans son regard passent en une fraction de seconde du désespoir, de la rage et de la détermination. Il raconte avoir lui-même évacué sa femme et ses enfants la veille. Ce jour-là, il s’apprête à retourner sur place, essayer d’atteindre son chat et ses chiens pour les ramener sur la terre ferme, et « sauver ce qu’il reste de notre maison, enfin s’il reste quelque chose », lâche-t-il. Sauf qu’il n’aura même pas le temps de tenter sa chance : un tir violent, très proche, montre que le danger rôde. Bien trop près, pour un trajet d’une heure sur les flots.

« Les gens doivent être extrêmement attentifs lorsqu'ils marchent ou naviguent »

Pendant ce temps-là, les secouristes en rotation scrutent l’eau dès très tôt le matin. « On fait notre travail en sachant qu’il y a des mines. Nous avançons prudemment, en essayant d’éviter les risques, raconte Gennadiy Alekseyevich, responsable des secouristes de cette région administrée et tenue par les Russes. Nous n'avons aucun moyen de vérifier totalement, car les mines sont sous l'eau. On essaie le plus possible de faire une observation visuelle ». Tout le monde ici l’a en tête : les tonnes d’eau du barrage n’ont pas déferlé que sur les villages, mais aussi sur les lignes de défense russes, et elles charrient désormais ces engins de mort. « Les mines ont été placées sous la terre, et quand l’eau est arrivée, elle les a déplacées et les a transportées avec le flux. Parfois les mines finissent par rester sur un lieu précis, mais parfois une nouvelle vague les déplace encore », explique Mikhaïl, des services d’urgence locaux. « Nous avons besoin de spécialistes qui les rechercheront et d’équipements spéciaux pour les trouver. En attendant, les gens doivent être extrêmement attentifs lorsqu'ils marchent ou naviguent. Ils devraient regarder partout où ils mettent leurs pieds et où ils se dirigent. »

Un homme dans une camionnette l’interpelle : « Est-ce que je peux attendre ici ma femme handicapée qui est en train d’être évacuée ? ». Derrière lui, une poignée de véhicules. Mikhaïl s’impatiente : « Les gars, vous devez cacher vos voitures ! Je vous l’ai déjà dit ! Allez vous garer plus loin, là où je vous ai indiqué ! ». Depuis plusieurs heures, Mikhaïl leur répète de ne pas rester groupés : « Beaucoup de drones volent ici. S’ils voient un rassemblement, ils peuvent larguer une bombe » .

Vendredi après-midi 9 juin, à quelques kilomètres des rives de Kherson, ce n’est pas l’odeur saumâtre du fleuve qui envahissait les narines, mais celle, âcre, de la fumée. Au-dessus du fleuve, les tirs d’artillerie sont quasi continus, et malgré l’humidité, parfois, ils enflamment les arbres et les bosquets.

