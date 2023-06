Avec l’exercice «Air Defender 2023», l’Allemagne affirme un rôle croissant au sein de l’Alliance

L’Otan entame ce lundi 12 juin les plus grandes manœuvres aériennes de son histoire et organisées par l’Allemagne. L’exercice « Air Defender 2023 » est lancé et il rassemblera plus de deux cents aéronefs militaires jusqu’au 23 juin, du jamais vu dans l’histoire de l’Alliance atlantique.

Des militaires devant un avion A-10 avant le début de l'exercice militaire Air Defender 2023. AFP - AXEL HEIMKEN

Texte par : RFI Suivre