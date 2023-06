Espagne: début des travaux au Valle de Los Caidos, ancien mausolée de Franco

Après des années et des années de débats et de polémiques, viennent de commencer ce lundi 12 juin les travaux au Valle de Los Caidos, ancien mausolée de Franco dont l'ex-dictateur a été extirpé en octobre 2019, à 50 km à l'ouest de Madrid. Et ce, afin d'en sortir des dizaines de cadavres demandés par leurs familles respectives. Ces restes correspondent à des victimes républicaines de la guerre civile espagnole. Au total, on estime que 33 847 y sont enterrées. Ces travaux se font au grand dam de la droite.

Valle de los Caidos, en Espagne. AFP/File

