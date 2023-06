La stratégie des attaques nocturnes des troupes ukrainiennes

La contre-offensive ukrainienne se déroule aussi de nuit. Les Ukrainiens disposent de matériels fournis par les Occidentaux qui leur confèrent un avantage face aux troupes russes.

Dans la région de Donestk et de Zaporijjia, on se bat de jour comme de nuit. Les attaques nocturnes offrant l'avantage d'échapper partiellement aux drones russes Lancet mais aussi aux tirs de l'artillerie, un avantage d'autant plus grand que les équipements fournis par les Occidentaux surclassent les optiques russes, souligne Léo Périat-Péigné, chercheur à l’Institut français des relations internationales (Ifri).

« Globalement, ce dont les Ukrainiens disposent, ce sont des lunettes ou des jumelles nocturnes, de tout type et de toute taille, qui peuvent être adaptées aux différentes armes, à différents véhicules et systèmes. Ce qui va leur permettre d'attaquer à un moment où les forces russes seront potentiellement moins équipées en la matière, parce que c'est difficile d'équiper toute une ligne de défense avec ces systèmes-là. Ce qui est un gros avantage. »

Mais cela implique des difficultés supplémentaires, rappelle le chercheur à l'Ifri : « Puisque c'est déjà assez difficile de coordonner un assaut quand les unités attaquantes se voient, alors quand elles se voient moins bien entre elles et qu'elles peuvent se perdre dans la nuit, ça devient compliqué d'autant qu'on est face à une ligne fortifiée, à un important champ de mines. Qu'il fasse jour ou pas, vous êtes tous parqués sur un ou quelques axes d'assaut bien définis et limités dans lesquels vous pouvez difficilement sortir. »

Les jumelles de vision nocturnes sont, par conséquent, souvent l'apanage des forces spéciales, troupes d'élites aux méthodes commandos chargées de trouver des intervalles dans les lignes de défense russes.

