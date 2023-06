Ukraine: à Nikopol, ville industrielle située sur le Dniepr, les habitants sont privés d'eau potable

Dans le sud de l'Ukraine, les eaux du fleuve, le Dniepr, commencent tout doucement à refluer en aval du barrage détruit de Nova Kakhovka, bien qu'il faudra encore quelques jours pour prendre la mesure de l'ampleur des dégâts sur l'habitat et sur les écosystèmes. En amont, par contre, la situation est différente : le réservoir du Dniepr continue de se vider d'heure en heure, et les conséquences commencent à se faire sentir pour la population.

Des habitants remplissent des seaux et des barils d'eau après la rupture du barrage de Nova Kakhovka, au milieu de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, près de la ville de Nikopol, dans la région de Dnipropetrovsk, le 9 juin 2023.

Avec notre envoyé spécial à Zaporijjia, Stéphane Siohan

À Nikopol, l'eau ne monte pas, mais elle descend, de manière irrémédiable. Dans la ville située sur le Dniepr, juste en face de la centrale nucléaire d'Energodar, le gigantesque réservoir en amont de Nova Kakhovka continue de se vider. Selon les autorités municipales de Nikopol, le niveau de l'eau a baissé d'environ sept mètres depuis la catastrophe.

Conséquence : depuis samedi 10 juin, les locaux n'ont plus d'eau au robinet, car le niveau du Dniepr ne permet plus d'alimenter les pompes reliées aux stations d'épuration. Les 50 000 habitants, la moitié de la population d'avant-guerre, sont ravitaillés en eau potable par des citernes, à raison de dix litres par jour et par habitant.

Pour l'instant, la population tient bon, malgré les bombardements quotidiens, qui ont fait seize morts et 135 blessés en un an. Mais d'heure en heure, de jour en jour, le paysage change : l'immense étendue liquide qui jouxtait la ville n'est plus qu'un souvenir, le fleuve retrouve le lit qu'il avait il y a 80 ans, avec des rapides, des bancs de sables, des affleurements rocheux.

On voit ici ou là réapparaître des vestiges industriels centenaires qui étaient engloutis depuis les années 1950. Un spectacle fascinant, mais en réalité dramatique, car la disparition du réservoir va perturber durablement tous les équilibres hydriques, l'industrie, l'agriculture et la vie tout court.

