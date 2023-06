Royaume-Uni: ouverture de la Commission d'enquête sur la gestion de la pandémie de Covid-19

Au Royaume-Uni s’ouvre aujourd’hui une enquête parlementaire sur la façon dont le gouvernement de Boris Johnson a géré la pandémie de Covid-19, il y a maintenant trois ans. Des dizaines de personnalités politiques et experts doivent être entendus pendant six semaines.

En arrivant à la commission d’enquête sur la gestion de la pandémie, ce mardi 13 juin au matin à Londres, l'ancienne magistrate Heather Hallett a salué les familles des victimes, rassemblées sur le parvis, rapporte notre correspondante à Londres, Sidonie Gaucher. « Leur douleur était évidente pour tous », a-t-elle déclaré. Les familles ont regretté de ne pas faire partie des témoins auditionnés dans cette première partie de l'enquête, mais sur Sky News, on peut écouter en direct des témoignages des victimes.

« Je suis une ancienne infirmière, je sais ce que c’est de mourir dans la dignité, et je n’ai pas pu offrir ça à mon père. C’était tellement difficile pour tellement de gens. Je pense que tout le monde a souffert », raconte une femme. « On a attendu, attendu et attendu. Je m’attendais à voir arriver la médecin pour discuter du traitement. Mais elle est arrivée et a simplement dit : votre mère est décédée », témoigne une autre.

Une procédure partie pour durer deux ans

Des dizaines de témoins doivent être entendus pendant les six semaines du premier volet de la procédure, qui devrait s'étaler au total sur plus de deux ans. Ouvertes au public, les auditions sont diffusées en ligne. « Fondamentalement, sur des aspects significatifs de la pandémie de Covid-19, nous avons été pris par surprise », a lâché Hugo Keith, le principal avocat de la commission d'enquête, dans sa déclaration liminaire.

« Aucun pays ne peut être parfaitement préparé, mais on peut sans aucun doute être insuffisamment préparé », a-t-il insisté, évoquant le financement des structures de santé, l'anticipation de l'impact d'une pandémie sur l'éducation, les frontières, l'emploi, etc. Près d’un quart de millions de personnes sont décédées des suites du Covid, dans ce qui est apparu comme un chaos social, sanitaire et politique.

L’heure est donc venue de demander des comptes. En ligne de mire, Boris Johnson, accusé entre autres d’avoir agi trop tardivement et laissé le virus se propager pour atteindre l’immunité collective. Et les gouvernements conservateurs l'ayant précédé se voient reprocher d'avoir affaibli le système de santé avec leurs politiques d'austérité. L'ambiance s'annonce tendue autour de cette enquête puisqu’en parallèle, une commission parlementaire enquête sur les fêtes à Downing Street pendant le confinement.

