Italie: à Milan, un dernier hommage à Silvio Berlusconi lors de ses funérailles nationales

Des milliers de personnes ont rendu un ultime hommage mercredi à Silvio Berlusconi, décédé lundi à 86 ans d'une leucémie, lors de funérailles nationales organisées en présence des hauts responsables politiques du pays et d'une foule acquise à sa cause.

Avec notre envoyé spécial à Milan, Eric Sénanque

C’est sous les applaudissements que cercueil de Silvio Berlusconi est arrivé devant le Duomo devant lequel des écrans géants avaient été installés pour la foule. Près de 9 000 personnes, admiratrices ou nostalgiques du Cavaliere se sont massées pour rendre un dernier hommage.

Parmi elles, il y a Gaia, 18 ans, maillot du club de Monza sur les épaules, une équipe rachetée en 2018 par Berlusconi. « Il a été le président de mon club et j’ai eu l’honneur de le connaître, il va rester comme une personne toujours joyeuse, qui faisait toujours des blagues. Quand Monza est monté en série A il était avec nous, à rigoler. J'ai senti que c’était un devoir d’être ici pour lui faire un dernier adieu. »

Il représente 30 ans d’histoire de notre pays. La foule aux funérailles de Silvio Berlusconi RFI

Toute la classe politique à Milan

Dans la cathédrale, toute la famille politique italienne d’hier et d’aujourd’hui. Du côté du gouvernement italien, outre Giorgia Meloni et ses deux vice-Premiers ministres, Matteo Salvini et Antonio Tajani, le numéro deux de son parti Forza Italia. Le président de la République Sergio Mattarella était présent. Les anciens chefs du gouvernement Matteo Renzi, Paolo Gentiloni ou encore Mario Draghi avant aussi fait le déplacement à Milan. Autant d’opposants politiques en leur temps, de celui qui fut quatre fois président du Conseil, réunis pour ces funérailles nationales. Les héritiers politiques de Forza Italia, la formation qu’il a lancée en 1994 pour prendre le pouvoir et qui aujourd’hui fait parti de la coalition gouvernementale, étaient bien sûr présents.

« Forza Italia est fait de valeurs qu’il nous a enseignées, des valeurs que nous ferons vivre et dont l’Italie a besoin : celle d’être des bons Européens, libéraux en économie, mais aussi défendant les valeurs chrétiennes. Pour lui, nous irons de l’avant, et unis », estime Alessandro Cattaeno, député Forza Italia, et numéro 2 du parti. Parmi les rares dignitaires étrangers figuraient notamment l'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, le président irakien, Abdel Latif Rachid et le Premier ministre hongrois Viktor Orban.

En ce jour de deuil national, la place du Duomo a parfois eu des airs de stade de football. Le cercueil de Silvio Berlusconi, lui, est retourné dans la villa historique du Cavaliere où ses cendres devraient reposer dans un mausolée.

« C’est une personne exceptionnelle qui disparait » Présent aux obsèques, le journaliste Mario Giordano, une figure de la télévision italienne qui travaille pour Mediaset, une chaîne appartenant au groupe détenu par le Cavaliere, témoigne : « C’est une journée de douleur parce que c’est d’abord une personne exceptionnelle qui disparait. C’est celui qui a créé la télévision pour laquelle je travaille depuis plus de 20 ans avec une liberté maximale. Une personne qui a changé la société italienne, que ce soit par les médias, la construction ou le sport. Mais c’est surtout triste pour ceux qui l’ont connu car c’était quelqu’un qui savait mettre les personnes au centre quand il parlait avec elles, du dernier employé de Mediaset au président du conseil d’administration. C’est cela qui va vraiment me manquer. Il avait cette empathie que même ses adversaires reconnaissaient. Et je pense qu’en ce moment tous ceux qui l’ont connu ressentent un grand vide. Si je dois rappeler un souvenir, c’est quand j’ai perdu mon père. Lui était président de Mediaset, et c’est la première personne à m’avoir téléphoné ».

Supporter du Milan AC, lors des funérailles de Silvio Berlusconi, le 14 juin 2023. AFP - GABRIEL BOUYS

