La contre-offensive ukrainienne face aux mines et aux drones russes Lancet

L'armée russe a affirmé mardi, vidéo à l'appui, avoir capturé pour la première fois sur le front en Ukraine des chars de fabrication allemande Leopard et des blindés de fabrication américaine M2 Bradley, fournis à Kiev par les Occidentaux pour sa contre-offensive. Les forces armées ukrainiennes affrontent un important dispositif défensif russe et subissent aussi les redoutables assauts des drones russes de type Lancet.

La contre-offensive ukrainienne illustre l'importance des drones, des mines et de la combinaison des deux. Pour contrer les assauts ukrainiens, l'armée russe disperse des mines avec des roquettes à longue portée, c'est un atout clé de son arsenal. Et ces champs de mines dynamiques, elle les valorise ensuite avec des drones suicide de type Lancet.

« Bréchage »

L'ensemble, indique Stéphane Audrand, expert défense, forme un barrage très efficace contre les assauts ukrainiens : « Les Ukrainiens sont forcés de faire ce qu’on appelle du bréchage dans les champs de mines. Donc, ils ont quelques engins spécialisés pour faire des trous dans les champs de mines. Quand le Lancet arrive soit à détruire l’engin de bréchage, soit à détruire ou endommager le premier véhicule de la colonne, toute la colonne blindée se retrouve bloquée avec le choix de se dire, soit on reste là et on se fait tirer comme des lapins, soit on tente notre chance sur le champ de mines, ce qui occasionne des pertes. »

« Donc, poursuit Stéphane Audrand, la combinaison champ de mines dynamique et Lancet, effectivement, ça marche bien. Puis, les Lancet vont aussi aller frapper l’artillerie ukrainienne et les systèmes de défense anti-aériens par missiles qui, eux, vont laisser des trous qui va permettre à l’aviation d’assaut russe d’agir. »

Les Gepard manquent à la contre-offensive

Peu de matériels sont capables d'engager avec réactivité et précision les drones Lancet, en dehors des chars antiaériens Gepard fournis par l'Allemagne, à seulement cinquante exemplaires. Assignée à la défense des villes ukrainiennes, cette efficace artillerie manque cruellement aujourd’hui à l'offensive en cours.

