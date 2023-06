La place du Dôme à Milan attend plusieurs milliers de personnes pour les funérailles de Berlusconi

L'homme d'affaires et ancien chef du gouvernement italien est décédé lundi à l'âge de 86 ans. Des anonymes et beaucoup de personnalités politiques de tous bords seront présents.

Avec notre correspondant à Milan, Matteo Cioffi

C'est logiquement la place du Dôme et sa célèbre cathédrale, lieux symboles de Milan, qui ont été choisies pour l'adieu à Silvio Berlusconi. Cet après-midi à partir de 15 heures, tous ceux qui voudront assister aux funérailles d'État de l’ancien Premier ministre italien auront la possibilité d'accéder à l'esplanade qui peut accueillir jusqu'à 20 000 personnes. Ainsi en ont décidé hier la préfecture et le comité de l’ordre publique et de la sûreté de la mairie milanaise. Le quartier sera interdit à la circulation et l'arrêt de métro fermé pendant toute la cérémonie. La participation du public n'est autorisée qu'à l'extérieur de la cathédrale où ont été installés deux écrans géants, tandis qu’à l'intérieur, 2000 personnes assisteront à la messe célébrée par Mario Delpini, l'archevêque de Milan.

Dans l'église, parmi les présents, bien sûr la famille et les proches du leader et fondateur de Forza Italia, mais aussi le président de la République italienne Sergio Mattarella et la Première ministre Giorgia Meloni. À leur côté, d'anciens chef de gouvernement transalpin, dont Mario Draghi, Matteo Renzi et Mario Monti. Les institutions européennes seront représentées par quelques députés du Parlement de Strasbourg et parmi eux, le président du Parti populaire européen, l’Allemand Manfred Weber. La cérémonie entière sera retransmise en direct sur les chaînes de télévisions du groupe Mediaset... l'entreprise audiovisuelle qui appartient à la famille Berlusconi.

