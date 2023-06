La Turquie attend de nouveaux gestes de la Suède pour approuver son adhésion à l'Otan

De hauts responsables turc, suédois, finlandais et de l’Otan se rencontrent ce mercredi à Ankara, en Turquie, pour tenter de faire avancer la candidature de la Suède à l’Alliance atlantique. La Turquie bloque depuis 13 mois cette candidature, estimant que Stockholm fait preuve de mansuétude à l’égard d’individus et de groupes considérés comme des terroristes.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Pour tenter de débloquer la situation, le gouvernement suédois a annoncé, lundi 12 juin, l'extradition vers la Turquie d'un partisan du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), condamné dans son pays pour trafic de drogue. Une loi qui durcit la législation antiterroriste suédoise est également entrée en vigueur le 1er juin. Mais la Turquie en attend plus.

Ankara considère les derniers efforts de la Suède comme des « gestes positifs ». Positifs, mais pas suffisants pour approuver son adhésion à l’Otan, d’autant que les officiels turcs assurent qu’ils ne sont ni pressés, ni sous pression pour changer d’avis avant le sommet de l’Alliance à Vilnius les 11 et 12 juillet.

Erdogan veut plus

Recep Tayyip Erdogan, seul décideur en Turquie, veut plus. Il réclame à la Suède l’extradition de dizaines de ressortissants turcs, tout au moins de certains noms symboliques associés au Parti des travailleurs du Kurdistan (le PKK) et à Fethullah Gülen, le prédicateur accusé d’avoir commandité le coup d’État manqué de juillet 2016. Cette demande est soutenue non seulement par les électeurs du président, mais aussi par bon nombre de partis d’opposition qui considèrent le PKK et Fethullah Gülen comme les principaux ennemis de la Turquie.

>> À lire aussi : Otan: face au blocage turc, vers une adhésion en deux temps de la Finlande puis de la Suède

La plupart des observateurs estiment toutefois que ce n’est pas avec la Suède que Tayyip Erdogan négocie vraiment, mais avec les États-Unis. La Turquie veut acquérir une quarantaine d’avions de combat F-16 de nouvelle génération. Le président américain Joe Biden a fait savoir à Recep Tayyip Erdogan que la livraison de ces avions était suspendue à sa décision concernant Stockholm.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne