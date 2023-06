Le Parlement européen planche sur une loi de régulation de l'intelligence artificielle

La régulation de l’intelligence artificielle est au programme du Parlement européen ce mercredi 14 juin. Les députés adoptent formellement leur position face à la proposition de loi de l’exécutif et donnent le coup d’envoi à la finalisation du texte qui prendra encore des mois. L’hémicycle est plus strict face aux risques de dérive que la Commission et les États membres.

Avec notre envoyée spéciale à Strasbourg, Juliette Gheerbrant

C’est notamment sur l’interdiction de l’identification biométrique que le Parlement s’est montré plus restrictif que la Commission. Il a interdit les systèmes de reconnaissance des émotions, des outils de police prédictive ou l’identité biométrique en temps réel dans les espaces publics dans le but de respecter les droits fondamentaux et d’éviter des usages abusifs et discriminatoires.

« Maîtrisons les risques »

Pour la droite du Parlement, c’est se priver d’outils de sécurité utile, comme l’explique le député LR, Geoffroy Didier : « Nous souhaitons que certains procédés d’intelligence artificielle, comme la reconnaissance faciale, puisse être utilisée dans certains cas très précis. Par exemple, pour prévenir les actes terroristes ou pour interpeller des délinquants et des criminels punissables de plus de trois ans de prison, détaille-t-il. L’intelligence artificielle et les progrès technologiques sont des moyens, n’en abusons pas. Maîtrisons les risques, mais ne faisons pas une interdiction de principe d’un progrès technologique lorsqu’il est utilisé à bon escient pour mieux protéger les citoyens européens ».

Garde-fous

Le Parlement a par ailleurs ajouté des garde-fous qui font consensus, cela sur l’usage de l’intelligence artificielle générative comme ChatGPT ou Midjourney, et prévoit des recours juridiques des citoyens contre leur créateur. Le vote d’aujourd’hui est un premier pas, la finalisation de la loi avec l’exécutif et les États membres va durer des mois et des infléchissements restent possibles.

