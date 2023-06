Malgré le désastre, après la destruction du barrage de Kakhovka, les habitants de Kherson font face

Reportage

Kherson, dans le sud de l'Ukraine, continue de faire face aux conséquences de la destruction du barrage de Kakhovka par la Russie. Une semaine après la catastrophe, au milieu d'un désastre écologique et humanitaire, les habitants font face.

Avec notre envoyée spéciale à Kherson, Emmanuelle Chaze

Kherson, libérée en novembre 2022, n’en finit pas de souffrir : après l’occupation russe et les bombardements qui continuent quotidiennement, les inondations défigurent la ville. Dans certains quartiers l’eau commence à redescendre, mais les dégâts sont visibles à l’œil nu et se sentent. Partout, des trainées de boue et sédiments déversés dans les rues répandent une odeur désagréable. Le gris et le brun ont recouvert les espaces verts.

« Je me suis acheté un appartement ici, où est-ce que j’irais ? »

Pourtant, dans un quartier résidentiel que nous visitons, la plupart des résidents ont préféré rester chez eux, comme l’explique Valery, 86 ans, dont 23 passés dans cet immeuble. « Je me suis acheté un appartement ici, où est-ce que j’irais ? Je n'ai pas le choix et puis, je n'ai pas l'habitude de courir. Ici, c'est ma famille. Et ces jeux ne me servent à rien. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai passé trois ans sous l'occupation, j’avais sept ans ! », se remémore le vieil homme.

Comme Valery, ceux qui restent sont souvent âgés, ou bien doivent s’occuper de leurs proches qui le sont. Olya habite le même immeuble, et pour, elle aussi, il est impensable de partir. « Je ne peux pas évacuer, parce que j’ai en charge des femmes adultes, des personnes âgées, elles ne font confiance qu'à moi. En ce moment, j'exerce les fonctions présidente du syndic, il y en a même celles qui ne parlent à aucune autre personne. Ils ouvrent la portent seulement une fois qu’ils ont entendu ma voix », témoigne-t-elle.

Solidarité entre voisins

À Kherson, cette solidarité entre voisins a permis à beaucoup de tenir bon sous l’occupation, puis de faire face aux inondations. Mais cette énième catastrophe, dont on commence à peine à évaluer les conséquences écologiques, humaines et matérielles, vient s’ajouter à une liste déjà longue qui pèse sur une population déjà très éprouvée.

