Turquie: nouveau procès pour le maire d'Istanbul, l'un des principaux opposants d'Erdogan

En Turquie, un nouveau procès s’ouvre ce jeudi 15 juin contre le maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, considéré comme le plus sérieux opposant au président Recep Tayyip Erdogan. Ekrem Imamoglu, très populaire dans le pays, a déjà été condamné l’an dernier dans un autre procès. Ses soutiens accusent le chef de l’État de le prendre pour cible dans l’espoir de récupérer la mairie de la plus grande ville turque.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Réélu pour cinq ans, Recep Tayyip Erdogan se concentre désormais sur la consolidation de son pouvoir, et sur son prochain objectif, les élections municipales de mars 2024. Sa priorité est de reconquérir la mairie d’Istanbul, remportée en 2019 par Ekrem Imamoglu, qui s’affirme de plus en plus comme son principal opposant.

En décembre 2022, le maire d’Istanbul avait déjà été condamné à deux ans et sept mois de prison pour « insulte » envers les membres du Haut conseil électoral. Si la Cour de cassation confirme ce verdict, il devra non seulement quitter son fauteuil de maire, mais sera également interdit de vie politique, donc empêché de se représenter en 2024.

Dans ce second procès, ouvert lui aussi après une plainte du ministère de l’Intérieur, Ekrem Imamoglu, est poursuivi pour « fraude » dans le cadre d’un appel d’offres datant de l’époque où il dirigeait la mairie de Beylikdüzü, un arrondissement d’Istanbul. Ses avocats assurent qu’Ekrem Imamoglu n’a été impliqué dans aucune étape de cet appel d’offres, et l’opposition dénonce un nouveau procès politique. Le maire d’Istanbul risque entre trois et sept ans de prison et une autre peine d’inéligibilité.

