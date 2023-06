À Londres, Gérald Darmanin répond aux critiques britanniques sur la question migratoire

Le ministre de l’Intérieur français a rendu visite ce jeudi à son homologue britannique. Gérald Darmanin a passé deux jours à Londres. Il aura surtout été question d’immigration, alors que le gouvernement britannique accuse la France de ne pas en faire assez pour lutter contre les traversées clandestines de la Manche. Des critiques volontiers renvoyées par le ministre.

Avec notre correspondant à Londres, Emeline Vin

Pour le ministère de l’Intérieur, c’est la France qui fournit l’essentiel de l’effort dans la lutte contre les traversées clandestines de la Manche. Gérald Darmanin rejette les reproches britanniques. « Nous tenons la frontière pour les Britanniques. Donc, on devrait plutôt avoir des remerciements que des reproches, assène le ministre de l'Intérieur. Si les gens veulent aller au Royaume-Uni, c'est qu'il y a des raisons. C'est parce qu'il n'y a pas de voie d'accès légale pour aller au Royaume-Uni. Donc les gens prennent des risques et des bateaux. Et deuxièmement, au Royaume-Uni, il y a des gens qui embauchent des étrangers en situation irrégulière. Ce qui fait qu'il y a une pompe aspirante. Nous devons comprendre les difficultés britanniques, mais ils doivent aussi comprendre qu'il faut lier un lien migratoire entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. »

Le ministre rejette l’idée d’un accord de retour uniquement franco-britannique. Il émet des doutes au sujet du projet britannique de délocaliser son système de demande d’asile au Rwanda – projet pour l’instant suspendu à la justice européenne. « Ce pays tiers sûr qui est une forme de volonté de décentraliser la question migratoire nous parait complexe à mettre en place, coûteuse sur le plan budgétaire et nous parait contre à la CEDH (Convention européenne des droits de l'homme) », pointe Gérald Darmanin.

Les traversées de la Manche depuis le début 2023 sont légèrement en baisse par rapport à l’année dernière. 2022 avait battu des records d’arrivées illégales sur les côtes anglaises.

