Balkans: la tension remonte d'un cran entre Belgrade et Pristina

Bruxelles menace Pristina de «conséquences politiques»

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

Si l'arrestation de policiers kosovars albanophones est le dernier avatar de ces tensions, l’installation de maires albanophones dans les communes peuplées par des Serbes continue également d’alimenter les violences entre les deux communautés. L’Union européenne tape du poing sur la table et menace désormais le gouvernement kosovar et le Premier ministre Albin Kurti.

Pour elle, il n’y a pas de doute possible : la responsabilité des tensions dans le nord du Kosovo incombe au gouvernement de Pristina. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, fait savoir expressément que c’est au Premier ministre Albin Kurti d’assurer la désescalade. Après les heurts entre manifestants serbes et soldats de l’Otan le 30 mai, l'Union européenne avait demandé de ramener le calme à la fois au Kosovo et à la Serbie. À présent, le gouvernement kosovar à Pristina se voit menacé de « conséquences politiques ». Il n’est pour l’instant pas question de sanctions, mais plutôt de « mesures restrictives » comme la suspension des visites et des contacts à haut niveau. Les 27 se sont vu proposer d’imposer une batterie de mesures décrites comme temporaires. Ces dernières pourraient, en théorie, aller jusqu’à la suspension du soutien financier de l’Union européenne au gouvernement kosovar.

Lors du sommet de Chisinau le 1er juin, en Moldavie, la France et l’Allemagne ont demandé de nouvelles élections municipales et « des décisions claires » pour la semaine suivante. Quinze jours plus tard, les propositions du premier ministre kosovar mardi 13 juin n’ont pas convaincu et n’ont pas empêché de nouvelles violences dans la ville divisée de Kosovska Mitrovica.