En Ukraine, la guerre se rappelle chaque jour aux populations avec les funérailles des soldats

Reportage

La vie a repris dans la capitale Kiev. Mais derrière ce vernis de normalité, impossible d’oublier les combats pour la population. La guerre se rappelle presque chaque jour à la cathédrale Saint-Michel, à Kiev. C’est là que sont organisées les funérailles des soldats tués dans les affrontements.

Publicité Lire la suite

Avec nos envoyés spéciaux à Kiev, Julien Chavanne et Jad El Khoury

Ce jeudi 15 juin, cela fait 477 jours que l’Ukraine vit au rythme de la guerre. À la cathédrale Saint-Michel, le rituel est toujours le même, comme immuable. Des militaires déposent le cercueil dans la cathédrale. S'ensuivent des prières et des chants, devant la photo du disparu. Henadi est mort dans l’explosion d’une mine près de Bakhmout. Il était originaire du port de Berdiansk, contrôlés par les Russes.

« Il est mort comme un combattant »

« Ce qui compte, c’est qu’il est mort comme un combattant, pour sa famille, son pays et la liberté de l’Ukraine. » explique Oleksander, venu lui rendre hommage. Yulia était sa marraine. Bouquet de fleurs jaunes et bleues aux couleurs de l’Ukraine à la main, elle en veut à la communauté internationale. « On veut que tout le monde nous aide. Mais les Nations Unies ne font rien alors que l’Ukraine défend toute l’Europe. Combien de nos soldats doivent encore mourir pour que le monde comprenne enfin ? »

« Je dois garder mon sang-froid pour soutenir les familles »

Cette colère et cette tristesse, le père Michaël qui célèbre des enterrements ici, doit y répondre plusieurs fois par semaine chez les familles des soldats tués au front, mais sans se décourager. « Je ne veux pas tomber dans ce piège. C’est très facile de baisser les bras et de perdre espoir. Mais en tant que prêtre, je dois garder mon sang-froid pour soutenir les familles. » assure-t-il.

Les pertes parmi les soldats ukrainiens est une question sensible. Après plus de 15 mois de combats, le vrai bilan de la guerre en Ukraine est encore inconnu.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne