George Soros, le philanthrope diabolisé, à l'heure de la retraite

Le financier et philanthrope américain George Soros, 92 ans, a annoncé dimanche 11 juin céder les rênes de son empire à son fils Alexander. Il était depuis trente ans la bête noire des autocrates et des complotistes du monde entier, qui en avaient fait le bouc émissaire idéal.

C'est par un gif extrait du Parrain que Viktor Orban a accueilli l'annonce du passage de flambeau de George Soros à son fils . Le tweet, largement relayé, montre le personnage de Don Corleone embrasser son fils pour l'adouber. « Soros 2.0 », commente sobrement le Premier ministre hongrois, dans un dernier coup de griffe à son meilleur ennemi. L'analogie n'est pas nouvelle. En 2017, le très sulfureux animateur radio Alex Jones accusait le milliardaire américain d'être le chef d'une « mafia juive », en ayant déjà recours à l'œuvre de Francis Ford Coppola pour appuyer ses dires. « Le film Le Parrain est basé sur une histoire vraie, ils ont simplement changé les noms », assurait ce fervent partisan de Donald Trump dans son émission The Alex Jones Show.

Des États-Unis à Israël, en passant par l'Italie et la Turquie, George Soros est ainsi depuis plus de 30 ans accusé de tous les maux. Pêle-mêle : il serait à l'origine de coups d'État, des manifestations violentes de Charlottesville, de la « caravane » de migrants partie du Honduras jusqu'à la frontière américaine, de la crise migratoire en Europe...

Son arme ? L'Open Society Foundations, ce réseau d'organisations constitué à partir des années 1980 pour promouvoir une démocratie inclusive. Son but ? Déstabiliser les États pour mieux s'enrichir, affirment ses adversaires, reprenant de vieilles antiennes antisémites. Les caricatures à son effigie qui circulent sur Internet sont dans la même veine. Elles le représentent sous la forme d'une pieuvre qui étire ses tentacules autour du globe ou sous les traits d'un marionnettiste. Certains l'accusent d'être un ancien SS. D'autres le présentent carrément comme l'Antéchrist. « Il veut éroder le tissu de la civilisation. Soros déteste l'humanité », lâchait récemment Elon Musk sur Twitter.

« L'ennemi parfait »

Juif, riche à milliards, expert de la spéculation financière et apôtre du multiculturalisme : George Soros, né György Schwartz en 1930 à Budapest, incarne tout ce qui fait le lit des théories complotistes. « Il était l'ennemi parfait », raconte le consultant politique américain George Birnbaum, co-artisan de la réélection de Viktor Orban lors des législatives de 2018, au magazine suisse Das Magazin. À l'époque, la stratégie du Premier ministre sortant consiste à faire du philanthrope un épouvantail pour inciter les électeurs à se déplacer aux urnes. Une campagne d'affichage montre un Soros au sourire carnassier, accompagné d'un slogan au ton menaçant : « Rira bien qui rira le dernier ». « C'était le plus simple de tous nos produits. Il suffisait de l'emballer et de le mettre sur le marché », poursuit George Birnbaum, cité par Conspiracy Watch.

Le leader du Fidesz a pourtant été parmi les premiers à profiter des largesses du financier américain. Cela se passe dans les années 80. Survivant du nazisme, George Soros a quitté la Hongrie et la montée du communisme pour partir étudier à Londres, avant de devenir opérateur à Wall Street. Il est désormais un homme d'affaires prospère qui ambitionne de changer le monde grâce à sa fortune. Il rêve d'une société ouverte, ce concept cher au philosophe autrichien Karl Popper, dont il a été l'élève à la London School of Economics.

La Hongrie, alors pays satellite de l'URSS, devient l'avant-poste de son combat contre le communisme. Il y implante ce qui deviendra l'Open Society Foundations, équipe les groupes dissidents en photocopieuses afin de briser le contrôle de l'information exercé par le PC, et distribue des bourses d'études, comme il l'a fait pour des étudiants noirs dans une Afrique du Sud en plein apartheid. Parmi les heureux bénéficiaires, un certain Viktor Orban... À la chute de l'Union soviétique, Soros fonde l'Université d'Europe centrale, un centre de recherche et d'analyse politique ayant pour vocation de former une élite favorable à la démocratie libérale et à la coopération inter-régionale.

L'homme qui a fait « sauter » la Banque d'Angleterre

L'homme d'affaires n'abandonne pas ses activités financières pour autant. En 1992, il spécule contre la livre sterling et fait chuter la devise, condamnant le Royaume-Uni à sortir du système monétaire européen. Il devient celui qui a fait « sauter » la Banque d'Angleterre, une réputation qui le poursuivra longtemps. Qu'importe, le milliard de dollars qu'il a gagné en l'espace d'une nuit lui permet d'accélérer son entreprise réformatrice. Il ouvre des fondations un peu partout dans le monde, soutient des médias indépendants, finance des milliers de projets en faveur de la défense des libertés, l'aide aux migrants, la lutte contre la corruption, l'accès à l'éducation, à la santé… Toujours dans l'idée de lutter contre les régimes oppressifs.

Son influence est telle que ses adversaires l'accusent d'ingérence politique, voire d'être derrière les révolutions de couleur qui se multiplient en Europe et en Asie centrale dans les années 2000. N'a-t-il pas participé au financement du mouvement Otpor, considéré comme un acteur majeur de la chute du dirigeant serbe Slobodan Milosevic ? Son réseau est en tout cas particulièrement actif lors de la présidentielle ukrainienne de 2004, qui débouchera sur la révolution orange, raconte à l'époque Libération. Durant la décennie qui précède, il dépense des millions pour l'émergence d'une « société ouverte » dans le pays. L'année de l'élection, il finance des campagnes de mobilisation et d'information sur le vote, et veille ensuite au bon déroulement du scrutin.

« Il n'a pas cherché à renverser des gouvernements, défend Aleksander Smolar, président d'une fondation polonaise créée par George Soros, dans un article de L'Obs . Mais il a été, de façon indirecte, un facteur de changement dans tous ces pays. Il a contribué, via les bourses pour étudier à l'étranger, via le travail de ses fondations, à faire progresser l'indépendance d'esprit des différents groupes de la société civile qui se sont naturellement révoltés au moment des crises contre les pouvoirs oppressifs. »

Outre-Atlantique, le milliardaire s'engage contre la réélection du président George W. Bush et devient l'un des plus importants donateurs du camp démocrate. Mais en 2016, les millions de dollars qu'il injecte dans la campagne d'Hillary Clinton n'empêchent pas la victoire du républicain Donald Trump. Le philanthrope devient alors la bête noire du nouveau locataire de la Maison-Blanche et une obsession pour une bonne partie de l'ultradroite américaine qui l'accuse de fomenter un prétendu « génocide blanc » en permettant le remplacement de la population blanche par une population immigrée.

Le tournant 2015

Un discours similaire se développe en Europe à la faveur de la crise migratoire de 2015. George Soros, qui a appelé dans une tribune à une réforme de la politique migratoire européenne et à l'accueil de 300 000 réfugiés par an, devient aux yeux de l'extrême droite celui qui orchestre une immigration de masse vers l'Union européenne. En France, Valeurs actuelles le présente en Une de son magazine comme « le milliardaire qui complote contre la France ». En Italie, le leader de La Ligue Matteo Salvini l'accuse de vouloir faire de la Botte un immense camp de réfugiés « parce qu'il aime les esclaves ».

En Hongrie, Viktor Orban l'accuse de vouloir détruire les nations chrétiennes européennes et annonce une loi « Stop Soros » , qui vise toutes les associations d'aide aux migrants et aux demandeurs d'asile. Une vaste consultation est lancée auprès de la population hongroise, accompagnée de spots télévisés contre ce prétendu « plan Soros » qui consisterait à « faire passer au second rang la langue et la culture des pays européens dans le but de faciliter l’intégration des immigrants illégaux ». Déjà contraint de quitter la Russie et l'Ouzbékistan, la fondation Soros ne peut que se résoudre à plier bagages pour s'installer à Berlin. En 2019, l'Université d'Europe centrale déménage à son tour à Vienne.

L'Open Society Foundations est aujourd'hui la deuxième organisation philanthropique la plus puissante au monde, derrière celle de Bill et Melinda Gates. Présente dans plus de 100 pays et financée à coups de milliards, elle semble pourtant incapable de freiner la progression des idéologies qu'elle combat. Sous la direction d'Alexander Soros, l'OSF devrait néanmoins continuer dans la même voie, mais aussi militer en faveur du droit à l'avortement et pour l'égalité des sexes. Le fils, qui se dit lui-même « plus politique » que son père, entend s'impliquer davantage aux États-Unis, et veut notamment lutter contre la possibilité d'un retour de Donald Trump au pouvoir. Les attaques ne sont pas près de se tarir.

