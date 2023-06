Reportage

Guerre en Ukraine: à Kherson, les volontaires mobilisés pour répondre à l'urgence humanitaire

Dans le sud de l’Ukraine, les régions de Mykolayiv et Kherson restent inondées plus d’une semaine après la destruction du barrage de Kakhovka et l’aide humanitaire est plus que jamais nécessaire.

Des volontaires déchargent de l'eau, de la nourriture et d'autres biens donnés aux habitants de la zone inondée de Kherson le 11 juin 2023, à la suite des dommages subis au barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka. © GENYA SAVILOV / AFP

Avec notre envoyée spéciale à Kherson, Emmanuelle Chaze Ils déchargent des palettes entières de vivres, d'eau et d'aliments pour animaux dans un entrepôt de Kherson. Ces volontaires de l'association ukrainienne Help People sont venus des quatre coins du pays pour répondre aux besoins urgents de la population affectée par les inondations. Serhii Soboliev, responsable de la mission, explique : « Pour l'instant, la situation reste difficile sur les îles de la rivière, parce qu'avec l'eau qui se retire, certains endroits ne sont plus accessibles ni par voie d'eau, ni par la route, ça nous préoccupe beaucoup ». C'est pour répondre à cette situation d'urgence que plus d'une semaine après l'explosion du barrage de Kakhovka, que le Parlement européen vient de reconnaître comme crime de guerre commis par la Russie, des dizaines d'organisations ukrainiennes et internationales continuent de se mobiliser. Avec des milliers d'habitants qui ont encore les pieds dans l'eau, leur tâche est colossale. « Tout le monde est bénévole » « En ce moment, tout le monde est bénévole en Ukraine. Ils viennent de partout jusqu'à Kherson pour aider comme ils le peuvent, envoyer de l'aide humanitaire, des colis. Donc, toute l'Ukraine est ici, sinon physiquement, du moins mentalement et avec le cœur », poursuit Serhii Soboliev, de l'association Help People. Malgré cette motivation, à Kherson comme dans le reste de la région, les humanitaires, continuent évacuations et livraisons de vivre sous le feu des bombardements russes, incessants. ►À lire aussi : Malgré le désastre, après la destruction du barrage de Kakhovka, les habitants de Kherson font face