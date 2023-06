«L'extrême droite en Europe a compris, avant et mieux que tout le monde, le potentiel des nouvelles technologies»

Entretien

Poussée de l'AfD en Allemagne, conquête du pouvoir en Italie... l'extrême droite semble, ces dernières années, sur une trajectoire ascendante en Europe. Qu'y a-t-il de commun à ces formations ? Les adjectifs de « fasciste » ou « populiste » sont-ils pertinents pour les qualifier ? Entretien avec Steven Forti, docteur en histoire, professeur à l'Université autonome de Barcelone et auteur de l'ouvrage Extrema derecha 2.0.

RFI : Pourquoi avez-vous commencé à faire des recherches sur la montée de l'extrême droite en tant qu'historien ?

Steven Forti : Mes premières recherches ont porté sur le fascisme dans l'Europe de l'entre-deux-guerres. Et dans les années 2010-2015, avec la montée de la nouvelle extrême droite, l'opinion publique a commencé à s'interroger sur le retour du fascisme. J'ai également commencé à me poser cette question et à essayer d'y répondre. Disons que c'est à partir de ce débat dans l'opinion publique qu'est née la tentative d'offrir des clés d'interprétation à partir de la sphère académique.

Par ailleurs, en plus d'être historien, je suis citoyen, et en tant que citoyen, je suis de plus en plus préoccupé par l'avancée électorale de ces formations politiques qui remettent en cause les systèmes démocratiques, les systèmes pluralistes et l'État de droit dans certains pays. Comme on le voit aujourd'hui en Hongrie.

Pensez-vous qu'il soit approprié d'utiliser les termes « fasciste » ou « populiste » pour désigner ces formations politiques ?

C'est une question clé, parce que je pense que le débat terminologique, ce n'est pas seulement limité à la classe universitaire, c'est quelque chose de fondamental pour comprendre un phénomène politique, savoir comment l'appeler. Et il y a un grand débat en ce moment, avec des positions différentes et éloignées. Je pense qu'il y a deux grands obstacles conceptuels : le concept de fascisme et le concept de populisme. Aujourd'hui, il est faux de parler de fascisme pour définir Jair Bolsonaro, Marine Le Pen ou Viktor Orban. Cela ne veut pas pour autant dire qu'ils ne sont pas des phénomènes dangereux pour les systèmes démocratiques.

Le fascisme n'était pas seulement le « mal absolu », ce n'était pas uniquement un mouvement et une idéologie ultranationaliste et xénophobe avec une composante militaro-impérialiste évidente. Le fascisme comportait des éléments que nous ne retrouvons pas aujourd'hui dans les nouveaux mouvements d'extrême droite, tels que l'utilisation de la violence comme outil politique, la constitution de milices, la perception etla présentation d'une révolution génétique visant à bouleverser la société, en construisant de nouveaux hommes et de nouvelles femmes. Ou à encadrer les masses dans de grandes organisations.Il y a aussi la question de la volonté de construire un régime totalitaire à parti unique.

Ce sont là des éléments essentiels de l'idéologie des mouvements fascistes de l'Europe de l'entre-deux-guerres, que nous ne retrouvons pas aujourd'hui. Mais cela ne signifie pas non plus que nous ne trouvons pas d'éléments de continuité entre ces expériences du passé et la nouvelle extrême droite.

Cela explique pourquoi parler de partis clairement néo-fascistes ne peut se limiter qu'à certaines de ces formations d'extrême droite. Les partis néo-fascistes existent toujours comme il y a 30 ans.

Des formations qui restent pour la plupart ultra-minoritaires, ce qui n'est pas le cas des partis d'extrême droite, en général…

Nous sommes face à un nouveau type d'extrême droite, qui puise évidemment dans le passé, dans les cultures et les traditions politiques, transnationales et nationales, dans chaque contexte où elle émerge et s'enracine. Mais elle a aussi ajouté d'autres éléments qui se présentent d'une manière différente.

Et c'est là qu'intervient l'autre concept de « populisme », utilisé aujourd'hui comme une sorte de fourre-tout. Pensons aux élections françaises de l'année dernière : les trois candidats qui ont reçu le plus de voix étaient Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, tous populistes, selon moi : extrême centre, extrême droite et gauche radicale. Je pense que le populisme, plutôt qu'une idéologie, est, comme certains le définissent, une « idéologie mince », qui s'ajoute à d'autres idéologies.

Le populisme est plutôt un style politique, une rhétorique, un langage, une façon de faire de la politique, une stratégie. L'extrême droite d'aujourd'hui, comme d'autres acteurs politiques, utilise également une rhétorique de type populiste. Mais nous ne pouvons pas utiliser le populisme comme concept pour définir ces extrêmes droites, car je pense que cela ne nous permet pas de les comprendre.

Il me semble plus approprié de parler « d'extrême droite 2.0 » de manière quelque peu provocatrice, ou de nouvelle extrême droite. D'une part, pour mettre en évidence leur position sur le spectre idéologique. Car ne perdons pas de vue que ces formations se défendent d'être d'extrême droite. Elles se présentent comme conservatrices ou nationalistes au mieux, mais jamais comme radicales ou extrémistes. Par contre, idéologiquement, elles sont clairement à l'extrême droite.

D'autre part, parce que l'utilisation du concept de « fascisme » nous ferait perdre un peu la nouveauté de ce phénomène et de ses caractéristiques, dans certains cas radicalement nouvelles. Cela nous permet aussi de comprendre comment les changements technologiques ont joué un rôle.

Peut-on parler d'un phénomène global ? Et si oui, quelles sont les raisons communes qui peuvent expliquer cette résurgence de l'extrême droite ?

En effet, je pense qu'il s'agit d'un phénomène global. Il faut comprendre l'extrême droite d'aujourd'hui, de ces quinze dernières années, comme une grande famille mondiale au niveau politique. Notamment parce qu'il existe des réseaux transnationaux entre ces partis et ces dirigeants, tant au niveau européen que transatlantique, c'est-à-dire aux États-Unis et en Amérique latine, beaucoup plus forts que par le passé.

Avec des figures comme Steve Bannon, ancien conseiller stratégique de Donald Trump…

Oui, comme Steve Bannon, mais je pense que c'est une figure qui a été amplifiée. Il y a un réseau beaucoup plus riche qui part des secteurs traditionalistes du christianisme. Des organisations comme le Congrès mondial des familles, comme Hazte Oír, en Espagne, mais aussi dans une grande partie du monde latino-américain. La Fondation Edmund Burke, qui évolue dans la mouvance nationale-conservatrice, et qui relie le monde anglo-saxon au monde européen ; et même avec Israël : son président est un philosophe israélien, très proche de Benjamin Netanyahu.

Il y a aussi la Conservative Political Action Conference (CPAC), qui a toujours été le « think tank » historique du parti républicain américain, qui, ces dernières années, s'est étendue de manière tentaculaire à une grande partie du monde. Elle organise des conventions annuelles au Brésil, en Australie, au Japon, en Hongrie.

Que font ces fondations ? Elles travaillent à l'élaboration et à l'offre d'un programme commun à ces partis, de lignes directrices, non seulement dans le discours des campagnes électorales, mais aussi dans les politiques publiques. Elles les approuvent ou les font avancer sur le plan législatif lorsque les partis sont présents au Parlement ou au gouvernement. Il s'agit d'un élément très important.

Le titre de l'ouvrage, Extrême droite 2.0, fait-il aussi référence à la capacité de l'extrême droite à utiliser les nouvelles technologies ?

Les réseaux sociaux ont été un élément important dans la diffusion et la propagation de ces idées. Les leaders de l'extrême droite ont su les utiliser avec beaucoup d'habileté, de diligence, mais aussi grâce à beaucoup d'argent. Le scandale Cambridge Analytica [du nom de cette entreprise britannique qui a analysé les données Facebook de dizaines de millions d’utilisateurs à leur insu] est fondamental à cet égard, avec des figures comme Arron Banks au Royaume-Uni [surnommé le « banquier du Brexit », NDLR], ou la famille Koch aux États-Unis. Avec ces données volées et en identifiant des profils, il était possible de déployer une propagande personnalisée, visant à mobiliser ou à démobiliser l'électorat.

Je crois que l'extrême droite a compris le potentiel des nouvelles technologies dès la fin des années 1990, c'est-à-dire avant et mieux que tout le monde. Quel a été le premier parti à ouvrir un site internet en France ? Le Front national en 1996. Parce qu'il lui permettait de diffuser ses idées, en surmontant un certain blocage des médias traditionnels.

Depuis les années 2000, les réseaux sociaux lui ont permis de « viraliser » ses idées, de les faire parvenir à beaucoup plus de monde. Il y a aussi l'importance des « fake news » ou des théories du complot, que l'extrême droite utilise à profusion, en diffusant ses idées de manière émotive ou choquante. Cela permet de capter l'attention des internautes sur les réseaux : leurs algorithmes fonctionnent de manière opaque, favorisant les contenus émotionnels qui suscitent la haine ou des réactions fortes.

Les objectifs sont essentiellement doubles : polariser davantage la société et accroître la méfiance du public à l'égard des institutions et de l'« establishment ». Y compris les médecins et les scientifiques, si l'on pense à la pandémie. Ils l'ont très bien compris et ont obtenu des résultats.

Mais il ne faut pas non plus être simpliste et penser que la montée de l'extrême droite n'est que le résultat de l'internet et des réseaux sociaux. Il y a des causes structurelles qui expliquent que ces formations politiques ont réussi à progresser électoralement dans presque tous les pays depuis 20 ans.

Il y a aussi un mécanisme simpliste qui a fait ses preuves dans d'autres périodes historiques : trouver un bouc émissaire. C'est-à-dire désigner un coupable idéal, comme le juif ou l'étranger…

C'est évidemment un élément commun avec les fascismes historiques, avec l'antisémitisme. Mais aussi avec l'Espagne de la guerre civile et de Franco ou dans l'Italie de Mussolini, avec le « Rouge », le « Bolchevik »…

Aujourd'hui, surtout, l'immigré est l'ennemi. C'est une technique bien connue qui explique très bien que pour renforcer une communauté nationale, il est essentiel de détecter un ennemi supposé, réel ou inventé. Finalement, le concept de communauté ou de peuple utilisé par les nazis vient de là. Lorsqu'une communauté se sent menacée, elle renforce les liens, en l'occurrence de la communauté nationale.

Aujourd'hui, le même outil, disons la même rhétorique est utilisée. Il y a parfois des stratégies, des outils très simples qui sont encore efficaces, même si des décennies se sont écoulées et que nous pensons être dans une société beaucoup plus développée.

N'y a-t-il pas eu un certain complexe de supériorité de la part des secteurs politiques traditionnels à considérer l'extrême droite comme un simple anachronisme ?

Probablement qu'il y a eu une incapacité à voir les choses plus tôt, mais il y a eu aussi quelque chose d'un peu plus compliqué : avoir utilisé l'extrême droite à des fins électorales contre les autres partis traditionnels. [Une stratégie utilisée] tant par la droite « classique » que par les partis sociaux-démocrates, pour, disons, « coaguler » le vote ; mais en fin de compte, cela a donné plus de visibilité à l'extrême-droite. C'est ce qui a été reproché à François Mitterrand lorsque, au milieu des années 1980, le Front national est apparu pour la première fois en France.

Mais je crois qu'il y a un autre enjeu à comprendre, c'est l'incapacité des élites traditionnelles à s'attaquer aux problèmes structurels. En d'autres termes, l'extrême droite a commencé à faire des gains électoraux dans les années 1980 et plus ouvertement après la crise économique de 2008-2010. Ce n'est pas tombé du ciel. Elle a bénéficié d'une série de changements qui se produisaient dans les sociétés.

Des problèmes structurels qui, pendant des années, n'ont pas été abordés ou alors de la mauvaise manière. Je pense aux inégalités, surtout depuis la mise en place du modèle économique néolibéral à partir des années 1980, du moins pour ce qu'on appelle le « monde occidental », l'Europe et les États-Unis. Le déclin des classes moyennes, la précarisation du travail, la délocalisation des entreprises, l'affaiblissement de l'État providence, la réduction des politiques sociales...

Un dernier mot sur Silvio Berlusconi, ex-président du Conseil italien, qui vient de s'éteindre. Certes, on ne le classait pas à l'extrême droite, mais il fut souvent taxé de populiste…

Berlusconi a été le précurseur de beaucoup de choses, cela ne fait aucun doute. Pour simplifier un peu, il était Trump avant Trump. Un homme d'affaires qui entre en politique, crée son propre parti-business, remporte les élections et façonne la politique d'un pays pendant deux longues décennies. Un homme qui comprend que le marketing est essentiel en politique : il a utilisé les chaînes de télévision qu'il possédait non seulement pour gagner le consensus du peuple, mais aussi pour vendre une image de la société, pour modeler les esprits. Et il a réussi.

Il est aussi celui qui a bouleversé la manière traditionnelle de faire de la politique : avec Berlusconi, la transgression, la provocation et l'excès ne sont plus des raretés ou des excentricités, mais le pain quotidien de la politique, transformée en une sorte de vaudeville sordide. Berlusconi a fait de l'anti-politique sa marque de fabrique.

D'un autre côté, il est le premier en Italie à avoir légitimé l'extrême droite comme force de gouvernement, dès 1994. Et c'est aussi lui qui, avec le plus de force et de moyens, s'est acharné à banaliser le fascisme historique et à criminaliser les partisans : il rompt le consensus antifasciste qui s'était construit avec la Résistance et l'approbation de la Constitution républicaine. Et il est aujourd'hui impossible de comprendre Meloni [actuelle présidente du Conseil, issue d'un courant néo-fasciste, NDLR] sans tenir compte du rôle de Berlusconi.

