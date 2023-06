L'Union européenne promet 560 millions d'euros aux Syriens ayant fui la guerre

L'Union européenne a promis ce jeudi 15 juin, lors de la 7e conférence sur l'aide à la Syrie qui se déroule à Bruxelles, de dégager un nouveau montant de 560 millions d'euros, pour venir en aide aux Syriens qui ont dû fuir leur pays en raison de la guerre. Ce montant ne couvre qu’une petite partie des besoins de cette communauté dispersée dans plusieurs pays.

« Malheureusement, au cours de l'année écoulée, il y a eu très peu de progrès vers un règlement du conflit syrien », a déploré le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, en ouvrant une conférence de donateurs à Bruxelles. « Notre tâche aujourd'hui doit être d'apporter de l'espoir. De l'espoir et du soulagement », a ajouté le responsable espagnol. Depuis 2011, plus de 500 000 personnes ont été tuées en Syrie, après que la brutale répression par le gouvernement de Bachar el-Assad de manifestations pacifiques a plongé ce pays dans la guerre.

Ils sont plus de six millions à avoir quitté la Syrie depuis le début du conflit : trois millions et demi sont installés en Turquie et près d’un million au Liban, d’autres ont fui vers la Jordanie, l’Irak ou encore l’Égypte. Ces communautés démunies et vulnérables vivent dans des camps souvent insalubres et surpeuplés, précise notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh.

La situation est différente au Liban où la construction de camps n’est pas autorisée de peur qu’ils ne deviennent des lieux d’habitation permanents, comme c’est le cas pour les réfugiés palestiniens que le pays du cèdre a accueilli à « titre provisoire » il y a 75 ans. Au Liban, les Syriens vivent dispersés dans des campements de fortune ou sont installés en milieux urbain et rural.

13 millions de personnes ont dû fuir leur foyer

La promesse de dégager plus d'un demi-milliard d'euros supplémentaires au nom de l'UE vient en complément des 1,56 milliard d'euros annoncés l'an dernier, un engagement confirmé par Josep Borrell ce jeudi. Au total, la communauté internationale avait promis en mai 2022 de mobiliser 6,4 milliards d'euros pour aider le peuple syrien jusqu'en 2023 inclus.

Le problème des Syriens qui ont fui leur pays n’est qu’une partie de la tragédie. À l’intérieur même de la Syrie, il y a près de six millions de réfugiés internes, qui ont dû quitter leurs villes et leurs villages détruits ou qui ont fui les persécutions infligées par les belligérants.

C’est donc près de 13 millions de personnes qui ont été contraintes de fuir leur foyer en Syrie. C’est le plus important déplacement de population provoqué par un conflit depuis la Deuxième Guerre mondiale.

(et avec AFP)

