La droite européenne échoue à faire rejeter le projet de loi sur la restauration de la nature

Destiné à inverser la dynamique de perte de la biodiversité, le texte prévoit des mesures obligatoires pour « réparer » les territoires endommagés. Après le vote en commission ce jeudi 15 juin, le projet sera à l’ordre du jour de la session plénière de juillet. Très contesté dès sa présentation il y a un an, ce texte est au cœur d’une polémique, sur fond de manœuvres politiques préélectorales.

44 voix pour, 44 voix contre et zéro abstention. Il s’en est fallu de peu pour que le projet de loi soit purement et simplement renvoyé à la Commission, comme le voulaient le Parti Populaire Européen (PPE) et les groupes d’extrême droite. L’ensemble des députés auront bien voix au chapitre le mois prochain sur ce texte clé du pacte vert, mais avant, la discussion sur les nombreux amendements déposés, qui n’ont pu aboutir aujourd’hui, devraient reprendre le 27 juin.

Le projet de loi impose des mesures pour restaurer près d’un tiers des écosystèmes dégradés dans les forêts, les océans, les zones urbaines et les zones agricoles d’ici à 2030. Dotée de 100 milliards d’euros, il prévoit par exemple sur les surfaces terrestres de faire planter des haies ou des bosquets pour abriter la faune pollinisatrice, de recréer des mares et des zones humides pour absorber le carbone ou encore de diversifier les essences en forêt et de laisser du gros bois mort pour nourrir le sol.

Le mois dernier, les commissions de l’agriculture et de la pêche, consultées uniquement pour avis, l’avaient rejeté en bloc. Les députés du PPE de centre droit, de l’extrême droite et du groupe centriste Renew qui siègent dans ces commissions voulaient que la Commission européenne revoie sa copie. Certains députés du centre gauche également défavorables ont malgré tout regretté que ce rejet pur et simple les prive de la possibilité de négocier des amendements de compromis.

Les centristes très divisés

Pour ses détracteurs, la loi est une menace pour l’agriculture. « Le texte qui est sur la table ne tient pas compte des impératifs de sécurité alimentaire, de sécurité énergétique. Il a une vision qui se base uniquement sur l’environnement, en pensant qu’il va falloir produire moins, dénonce la députée Les Républicains Anne Sander, spécialiste des questions agricoles. On nous dit par exemple 10% des surfaces sont réservées à la biodiversité : c’est 10% de surfaces sur lesquelles on ne pourra pas produire. »

« C’est totalement faux, rétorque le président de la commission environnement, Pascal Canfin, du groupe centriste Renew. Que dit ce texte ? Il dit qu’en moyenne, à l’échelle européenne – et non pas bien sûr au niveau de chaque ferme – sur 10% des terres agricoles, il faut mettre en place des mesures de façon à concilier la production agricole et la protection de la nature, qui est nécessaire pour assurer le rendement agricole. » Des rendements en baisse dans de nombreux pays – par exemple dans la plaine du Po en Italie, ou pour la production des olives en Espagne, souligne le député qui estime que cette loi donne des « outils » pour lutter contre les effets du changement climatique en restaurant une nature vivante de façon à mieux produire et à garantir ainsi de sécurité alimentaire.

Dans un Parlement qui travaille sur la base de la négociation, « jamais, s’étonnait Pascal Canfin à la veille du vote, un grand groupe ne menace de rejeter en bloc un texte de la commission. L’opposition à ce texte est une pure bataille politicienne et idéologique du PPE », dénonce-t-il, alors que son groupe Renew est lui-même divisé sur ce projet de loi. « Je suis effaré de voir la droite européenne dériver chaque jour vers le populisme de l’extrême droite », ajoute-t-il. Une constatation partagée par les sociaux-démocrates, les Verts et la gauche, qui dénoncent eux aussi une dérive du patron des conservateurs Manfred Weber. « La droite a fait de l’écologie son cheval de bataille pour l’ouverture de la campagne [pour les élections européennes en] 2024 », résume l’écologiste Benoît Biteau.

La droite plaide la défense des agriculteurs

La polémique est montée d’un cran quand Pascal Canfin a accusé en début de semaine Manfred Weber de faire pression sur ses députés de la commission environnement – dont certains étaient favorables au texte – pour qu’ils n’aillent pas voter. « Plusieurs m’en ont parlé personnellement, insiste-t-il, et ont expliqué que s’ils votaient en faveur du texte, ils ne seraient pas sur les listes l’an prochain ».

Le PPE dément. Anne Sander défend la cohérence de la position du parti : « Notre famille politique est la famille des agriculteurs, ce qui veut dire aussi celle de l’alimentation. Parce que la responsabilité des agriculteurs, c’est de nourrir la population et de faire vivre des territoires ruraux. Et nous n’avons en rien changé. Ce n’est pas une politique politicienne que nous défendons. Nous avons toujours défendu ces valeurs agricoles, environnementales et économiques, qu’on ne retrouve pas dans ce texte ».

Il y a quelques jours, la députée Les Républicains avait elle aussi dénoncée des pressions venues d’une ONG téléguidée par la commission européenne. Le 20 juin, le conseil doit lui aussi donner sa position sur ce projet de loi. Ce qui pourrait tempérer le débat, car parmi les États dirigés par des partis membres du PPE plusieurs sont favorables au texte, comme l’Irlande, la République Tchèque et la Grèce. Mais à un an du scrutin, l’épisode de ces derniers jours augure d’un écosystème de campagne électorale fortement dégradé, lui aussi.

