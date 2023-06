À la Une: en Grèce, le naufrage d'un bateau de migrants le plus meurtrier depuis 2016

Revue de presse des Balkans

Trois jours de deuil national ont été décrétés en Grèce après le naufrage d’un bateau de migrants dans la nuit du 13 au 14 juin au sud-ouest du Péloponnèse. Près de 80 corps sans vie ont été retrouvés par les gardes-côtes, mais le bilan pourrait s’alourdir, car l’embarcation transportait plus de 500 passagers. Des manifestations se sont tenues dans tout le pays jeudi soir pour dénoncer les politiques migratoires. « Ça me ramène des flash-backs, je suis triste et en colère. Combien d’âmes devons-nous encore perdre avant de changer les choses et d’accepter ces gens ? » demande Nour, un réfugié syrien arrivé lui aussi par la mer il y a sept ans en Grèce.

La dérive vers l’ultra-droite en Israël pousse de plus en plus de citoyens à l’exil. Beaucoup tentent de refaire leur vie en Grèce, attirés par les prix bon marché de l’immobilier et par une bonne qualité de vie. Mais cela fait grimper les prix, au détriment des jeunes Grecs qui ont de plus en plus de mal à se loger et qui voient leurs salaires stagner. Reportage.

Le Nord du Kosovo toujours dangereusement proche de la violence

La police du Kosovo a arrêté l’un des organisateurs des violents affrontements dans lesquels une trentaine de soldats de la Kfor ont été blessés le 29 mai. En réaction, trois policiers kosovars ont été « arrêtés » selon Belgrade, « kidnappés » selon Pristina, près de la frontière serbe. De son côté, l’UE serre la vis en préparant des mesures contre le gouvernement d'Albin Kurti.

Au Kosovo, personne n’a goûté la proposition d’aide formulée par le Premier ministre d'Albanie Edi Rama pour parvenir à former la controversée Association des communes à majorité serbe. Si Albin Kurti propose un modèle alternatif inspiré de la Croatie pour éviter la formation d'une « entité serbe du Kosovo », inspirée du modèle de la Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine, les Américains ne relâchent pas la pression.

Quand toute la Serbie manifeste, une ville se tait (mais n'en pense pas moins)

Depuis déjà un mois, les citoyens multiplient les manifestations pour dénoncer la violence qui gangrène la Serbie d’Aleksandar Vučić et les défaillances du pouvoir après les tueries des 3 et 4 mai. Ils sont à chaque fois des dizaines de milliers dans toutes les villes, sauf une : Novi Pazar, dans le Sandžak, se tient à l’écart du mouvement. Comme (presque) toujours pour cette ville majoritairement peuplée par la minorité bosniaque. Reportage.

Après plus de trois semaines de grève, les enseignants de Roumanie ont enfin obtenu une revalorisation salariale de 25%. Leur colère avait explosé sur fond d’inflation et d’hypocrisie du pouvoir, qui se targuait d’avoir lancé un grand programme intitulé « Roumanie éduquée », tout en laissant en réalité le système éducatif se déliter. État des lieux.

Les Balkans saisis par la fièvre des fusillades ?

Une fusillade a eu lieu dans une école primaire de Lukavac, à 15 km de Tuzla, le 14 juin. L’auteur est un adolescent de 13 ans. Il a tiré sur un enseignant de l’école, qui a été emmené aux urgences dans un état grave. L’incident intervient plus d’un mois après le drame de Belgrade.

« Je recommencerais, chaque seconde en valait la peine. » Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le criminel de guerre croate Dario Kordić a dit « ne rien regretter » de ses actes. L’ancien responsable militaire avait été condamné à 25 ans de prison par le TPIY pour crimes de guerre et crime contre l’humanité pour avoir mené des « opérations de nettoyage ethnique » contre la population bosniaque du village d’Ahmići, en Bosnie centrale, le 16 avril 1993. Lors de ce massacre, plus de cent personnes ont été tuées, dont une trentaine de mères et des enfants. Il avait été libéré en 2014. Sa déclaration a déclenché un tollé en Bosnie-Herzégovine.

Après avoir révélé en 2018 une cité engloutie au large de Korčula, les archéologues croates viennent d’annoncer une découverte exceptionnelle : la route, aujourd’hui sous l’eau, qui la connectait à la terre ferme. Les recherches vont se poursuivre sur un second site, semblable, repéré au large de Vela Luka.

