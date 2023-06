La Pologne veut organiser un référendum sur l'accueil des réfugiés

La Pologne entame un nouveau combat avec l'Union européenne (UE). Après un accord sur une réforme du système d’asile dans l’UE, Varsovie veut montrer son désaccord en faisant voter la population sur l'accueil des réfugiés.

Avec notre correspondant à Varsovie, Martin Chabal,

Pour la Pologne, hors de question que Bruxelles lui impose d’accueillir les réfugiés qui arrivent principalement en Italie et en Grèce. Pour montrer son mécontentement, le parti nationaliste au pouvoir, Droit et justice (PiS) veut appeler la population à s’exprimer sur la question lors d’un référendum national sur la question de l'accueil des réfugiés. Le parti au pouvoir ne qualifie pas cet accord de pacte migratoire, mais plutôt de « diktat qui vise à changer la culture européenne » a déclaré le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, devant les parlementaires.

Cette opposition frontale à Bruxelles ne remettra pas en cause le nouveau pacte signé par les pays européens. Mais le parti au pouvoir a bien une idée derrière la tête. Il envisagerait d’organiser le référendum en octobre, au même moment que les élections législatives. Le parti espèrerait ainsi mobiliser ceux qui s’opposent à l’immigration et récupérer quelques voix au passage. Selon des sondages et des recherches internes, le PiS pourrait, de cette manière, récupérer plus d’un million de voix avec ce référendum. Ce nouveau conflit avec l’Union européenne ne serait donc qu’un jeu politique interne.

Jusqu'à 40 millions euros d'amendes

Pourtant, le gouvernement polonais risque de devoir se plier à ce nouveau pacte, sous peine de devoir payer près de 40 millions d’euros d’amendes. Selon un accord préliminaire conclu récemment, les pays de l'Union Européenne qui refusent d'accueillir des réfugiés devront verser une somme de 20 000 euros par personne dans un fonds géré par Bruxelles. La Pologne et la Hongrie ont voté contre cette clause, les autorités de droite à Varsovie condamnant le plan de relocalisation. « Nous ne sommes pas d'accord avec cela, et le peuple polonais n'est pas d'accord non plus, et cela doit faire l'objet d'un référendum (...) Et nous organiserons ce référendum », a déclaré Jaroslaw Kaczynski, le président de Droit et Justice (PiS).

La Pologne accueille actuellement plus d'un million de réfugiés ukrainiens qui ont fui leur pays suite à l'invasion russe en février 2022, mais les autorités ont depuis longtemps été opposées à la relocalisation de migrants arrivés en Grèce ou en Italie.

