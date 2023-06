Slovaquie: un Premier ministre issu pour la première fois de la minorité hongroise

Ludovit Odor est le nouveau chef du gouvernement slovaque, qui doit assurer l’intérim jusqu’aux élections anticipées en septembre. Pour la première fois dans l’histoire de ce pays d’Europe centrale, le Premier ministre est membre de la communauté hongroise, qui représente environ 10% des 5 millions de Slovaques, et il ne s’en cache pas.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant régional, Alexis Rozensweig

« La présidente ne savait pas que j’étais hongrois avant de me nommer », indique le nouveau Premier ministre slovaque, Ludovit Odor. Cet économiste de formation qui vient de prendre les rênes d’un gouvernement aux compétences limitées à la gestion des affaires courantes. Pourtant élevé et éduqué en hongrois dans la Tchécoslovaquie communiste, l'homme âgé de 46 ans n’a parlé couramment le slovaque que plus tard dans ses études, quand le régime communiste était déjà tombé et la Slovaquie déjà indépendante.

Tous les médias hongrois l’appellent par son prénom magyar, Lajos, et non Ludovit, la version slovaque. C’est le cas de la publication slovaque de langue hongroise à laquelle il vient d’accorder un entretien pour revendiquer le fait qu’un Premier ministre de la plus importante minorité du pays pouvait « aider à parler de nouveaux sujets ».

Des inégalités économiques pour les minorités

Selon lui, la situation des minorités a progressé ces dernières décennies, mais il reste des choses à faire, notamment en matière d’investissements étrangers, qui n’auraient pas assez profité aux régions magyarophones du sud de la Slovaquie. Interrogé sur les aides du gouvernement hongrois à ces régions slovaques, Ludovit Odor estime qu’« il est dans l'intérêt de chaque pays de soutenir ses minorités vivant hors de ses frontières, tant que cela n'entre pas en conflit avec les intérêts de l'État qui accueille la minorité ».

Les questions liées aux droits de la minorité hongroise a longtemps pesé sur les relations entre Bratislava et Budapest. Sa première rencontre avec le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, est d’autant plus attendue que les deux hommes ne sont pas sur la même ligne quant à l’aide militaire à apporter à l’Ukraine voisine, une aide que la Hongrie refuse.

►À lire aussi : Slovaquie: démission du gouvernement intérimaire d'Eduard Heger

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne