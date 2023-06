«Balcões móveis»: au Portugal, les services publics tentent la mobilité

Reportage

Située au nord-est du Portugal, la région reculée des Terras de Trás-os-Montes entend rapprocher les citoyens des services publics et combattre l’isolement des personnes les plus fragiles. Pour ce faire, les neuf municipalités de la communauté intermunicipale (CIM) font circuler, depuis quatre ans, des véhicules électriques équipés d’accès numériques proposant plus de 240 prestations administratives nationales et locales. Desservant des dizaines de villages, parfois à peine peuplés d’une poignée d’habitants très âgés et peu au fait des démarches administratives, ces « Balcões móveis , ou « guichets ambulants » sont-ils un rempart contre le dépeuplement accéléré de ces terres souvent rudes et accidentées ? Près de quatre ans après le lancement du service, le débat anime encore les élus et les habitants de cette région située « au-delà des montagnes ».

De notre envoyé spécial,

En cette fin de matinée ensoleillée de juin, Liliana Pereira, 43 ans, s’active, souriante, autour de son véhicule utilitaire électrique installé sur la grande place pavée du village agricole de Saldonha – soixante habitants –, le plus éloigné (22 km) du chef-lieu, Alfândega da Fé, l’une des neuf communes équipées du « guichet ambulant ».

L’ordinateur portable et l’imprimante sont reliés au secteur, des chaises sont déployées, les portes sont ouvertes… Voilà, tout est prêt. Non loin de là, sur le banc de bois installé à l’ombre d’un arbre majestueux, plusieurs femmes attendent patiemment. Elles sont ici pour payer leur facture mensuelle d’eau. Sandra Fernandes, qui représente Saldonha au sein de la communauté de communes est tout sourire : « Les "guichets ambulants" nous apportent beaucoup. Il n’y pas de transports réguliers ici, les gens ne pourraient survivre sans tous les services apportés par Liliana. » Regroupées autour de la fourgonnette, les personnes, très âgées pour la plupart, acquiescent. « Vous savez, indique encore Sandra Fernandes, il n’y a plus d’enfants dans ces villages depuis que l’agriculture s’est mécanisée ; il n’y a plus d’emploi et les jeunes sont partis vers les grandes villes ou émigrent vers l’Europe. Même si c’est pour râler un peu contre l’administration, les "guichets ambulants" conservent un lien social essentiel. »

De son côté, Liliana Pereira, conductrice et opératrice de ces Balcões móveis depuis juillet 2019, se déclare très satisfaite de son action : « C’est un travail très enrichissant, de pouvoir discuter avec toutes sortes de personnes. Même s’il a fallu bousculer certaines habitudes et affronter quelques critiques, j’ai réussi à convaincre les gens à fréquenter mon "guichet ambulant". Maintenant, je connais tout le monde. Et tout le monde me connaît », lance-t-elle dans un éclat de rire.

Pour Manuel Miranda, secrétaire exécutif de la communauté intermunicipale de «Terras de Trás-os-Montes», il s’agissait de «créer un projet de proximité s’inscrivant dans la volonté de numériser les administrations». © Marc Verney / RFI

L’idée des Balcões móveis est née dans le cadre du fonds européen 2014-2020 pour « la modernisation de l’administration », raconte Manuel Miranda, secrétaire exécutif de la communauté intermunicipale (CIM) des Terras de Trás-os-Montes. Un accord tripartite a vu le jour, liant la CIM-TTM, les neuf municipalités (*) qui en font partie et l’agence nationale AMA de modernisation des administrations qui a fourni le matériel informatique et s’est chargée de la formation des équipes. « Notre mission, souligne-t-il, était de mettre en place un projet de proximité en faveur des zones rurales les plus éloignées des centres urbains. Puis de l’inscrire dans un projet plus global de décentralisation numérique des administrations. » Et les « "guichets ambulants" sont donc, en quelque sorte, des médiateurs qui amènent peu à peu les populations de ces zones vers l’administration numérique », précise Manuel Miranda. L’idée s’est concrétisée en 2018 avec l’achat des neuf fourgonnettes électriques (« un choix délibéré » pour le secrétaire exécutif de la CIM) et l’embauche des conducteurs. Le tout rentre dans le cadre du plan national Simplex (**) de simplification administrative. L’opération a été financée à 85% par l’Union européenne, soit un peu plus de 382 000 euros sur un coût total de 450 000.

Les « guichets ambulants » stationnent une fois par mois dans villages et bourgs

Aujourd’hui, après un arrêt brutal lié à la pandémie de Covid-19, les « guichets ambulants » stationnent une fois par mois dans les villages et bourgs appartenant aux neuf municipalités des Terras de Trás-os-Montes. Ils desservent une population âgée (25% à 30% a plus de 60 ans) et très dispersée de moins de 107 000 habitants répartis sur un territoire d’un peu plus de 5 500 km2. « Ces guichets mobiles rendent deux types de services, précise Manuel Miranda, ceux, nationaux, liés à la sécurité sociale, les retraites, la santé, la justice… Mais on peut aussi y retirer des autorisations de vente ambulante, refaire ses papiers d’identité, et, au niveau local aussi, par exemple, payer sa facture d’eau. » Nous notons de « bonnes statistiques » de fréquentation, poursuit le secrétaire exécutif de la communauté intermunicipale (CIM) : « Avant le Covid, dans la municipalité de Mogadouro, nous avions, dès la fin 2019, plus de 2 000 demandes. Maintenant, à Alfândega da Fé, de janvier à février 2023, nous enregistrons plus de 130 contacts. Et à Macedo de Cavaleiros, ce sont 95 accueils qui ont été effectués de mars à avril 2023. » « Ce sont les municipalités qui choisissent les circuits à effectuer », pointe Rui Vilarinho, premier adjoint de la ville de Macedo de Cavaleiros, qui estime le coût mensuel de ces Balcoes Movil à « environ 1 500 euros par mois, y compris le salaire du fonctionnaire ».

L’un des conducteurs du «guichet ambulant», Rogerio Ferreiro, répond aux questions d’un usager, dans le petit village d’Amendoeira, non loin de Macedo de Cavaleiros. © Marc Verney / RFI

C’est d’ailleurs là, à Macedo de Cavaleiros, que nous rencontrons Rogerio Ferreira, chauffeur et opérateur du « guichet ambulant » sur l’ensemble de cet arrondissement municipal qui compte 33 localités à desservir à raison de deux ou trois par jour.

Sur le parking, point de départ de la tournée, la fourgonnette blanche est prête ; la batterie électrique, chargée à bloc, fournit environ 300 km d’autonomie : « Ici, nous n’avons vraiment débuté qu’en septembre 2022, après l’interruption liée au Covid-19 durant laquelle nous nous sommes adaptés et nous avons livré nourriture et produits essentiels aux gens dans le besoin ». « Au total, dit-il, 40% de mon activité consiste à parler, écouter… Aujourd’hui, même s’ils n’ont pas besoin d’un papier, les gens viennent me saluer à la voiture. J’ai, le plus souvent, affaire à des personnes âgées et en difficulté, parfois illettrées, timides et réservées. » Et maintenant, s’enthousiasme Rogerio Ferreira, « c’est une vraie famille. Quand ils ne me voient pas, ils s‘inquiètent et demandent ce qui se passe ! » Le village d’Amendoeira est situé à un jet de pierre du centre de Macedo ; pourtant, toute une petite foule attend le passage de Rogerio Ferreira et de son mini van électrique, qui va stationner près de la salle municipale. Parmi eux, voilà Manuel Trovisco, un retraité de 67 ans : « C’est un très bon service. L’administration des finances n’est pas ouverte tous les jours et le "guichet ambulant" me permet de ne pas me déplacer à Macedo où il y a trop de monde ». Quant à Sebastião Espineira, un autre homme présent sur place, il est venu juste pour discuter avec le chauffeur du van : « Comme ça, j’ai des nouvelles de tout le monde. Rogerio est un bon garçon… » Un peu plus loin, se tient Franscisco Oliveira, le maire du village d’Amendoeira : « C’est une plus-value pour ce faubourg de Macedo, on a beau être proches du centre, nous avons une population âgée qui nécessite des services adaptés. Une douzaine de personnes utilisent régulièrement les "guichets mobiles" ».

À Figueira, Miguel Bartolo (à dr.) a renseigné Armando Cordeiro sur le renouvellement des permis de conduire. © Marc Verney / RFI

Plus loin, voilà le territoire de la municipalité de Mogadouro, proche de l’Espagne. C’est le plus vaste de la CIM. Et composé principalement de très petites localités agricoles. Miguel Bartolo, 40 ans, lunettes de soleil et polo jaune vif, nous attend avec sa fourgonnette électrique sur la place du village de Zava, vaste étendue de bitume jouxtant l’ancienne route nationale. Au-delà du parapet de béton, se trouve l’IC5, la voie rapide qui relie Mogadouro à l’autoroute de Porto. Le village est désert et aucun usager ne vient se manifester. Sommes-nous trop près du centre-ville ? Sur toute sa tournée, Miguel offre une centaine de services mensuels, tel le renouvellement de carte d’identité, de permis de conduire... « On pourrait développer le paiement de l’eau par les usagers, qui n’est pas disponible sur ce circuit », lance Miguel Bartolo, qui s’inquiète de la pérennité des « guichets mobiles » face au vieillissement des populations : « C’est la logique de la vie, les jeunes générations sont plus à l’aise avec la technologie. » À six ou sept kilomètres, dans la localité de Figueira, à l’ouest de Mogadouro, Armando Cordeiro, jovial retraité qui a travaillé quatre ans en France, vient justement s’enquérir des conditions de renouvellement de son permis de conduire. C’est un de ces nombreux « immigrés », qui ont passé un bon bout de leur vie professionnelle à l’étranger et qui reviennent vivre partiellement leur retraite dans leur région natale : « Je savais que la voiture électrique venait. Le mois prochain, les documents me seront apportés par Miguel. Je préfère faire cela ici. Bragança est trop loin. »

Si Antonio Pimentel, maire de Mogadouro, trouve le «service très utile», il souhaite néanmoins «élargir» les compétences des «guichets ambulants». Parallèlement, il développe dans sa commune des services de santé mobiles avec une organisation caritative. © Marc Verney / RFI

Antonio Pimentel, le maire de Mogadouro, se déclare quant à lui ravi d’avoir développé sa commune grâce aux fonds européens : bâtiments publics, aides vétérinaires, « guichets mobiles »… « Oui, ce service est très utile, dit-il, pour faire face à l’isolement et à l’illettrisme numérique, mais il faut dorénavant perfectionner ce système pour en tirer le maximum. »

Le financement des Balcões móveis incombe désormais aux neuf municipalités de la CIM. Pour le maire de Mogadouro, si « tout repose désormais sur les épaules des municipalités, nous devons nous adapter au contexte pour fixer les gens ». Car, avec les départs des plus jeunes et avec un tiers de la population de la municipalité âgée de 65 ans et plus, « le futur des "guichets mobiles" d’ici à dix ans semble difficile, et pour les maintenir nous avons besoin d’augmenter le nombre de services rendus ». Antonio Pimentel suggère plusieurs pistes : généraliser le paiement de l’eau, organiser un système mobile d’incitation à l’emploi, transporter des médicaments… Pour Thelmo Mesquita, président de l’association commerciale et industrielle d’Alfândega da Fé, qui lance un espace de coworking dans son bourg, il ne faut pas non plus négliger l’impact du tourisme et des nomades numériques pour pérenniser les Balcões móveis : « Mes racines sont ici, il est urgent de mettre en place des politiques nationales et régionales pour relancer nos régions, sans quoi il n’y aura plus personne. » Il préconise aussi le transport de produits alimentaires par le biais des « guichets ambulants ». Ces plaidoyers portent auprès de la communauté intermunicipale des Terras de Trás-os-Montes : « Oui, dit Manuel Miranda, secrétaire exécutif de la CIM-TTM, on va tenter de les maintenir mais c’est donc au tour des municipalités de s’engager. » La consultation et le développement du cadastre des propriétés privées, encore partiel au Portugal, serait une piste d'amélioration des services. La réalité cependant, admet-il, « est difficile, avec une perte pour notre région de 5 000 à 7 000 habitants en dix ans ». D’autant plus que certaines des neuf municipalités craignent de voir les déplacements des habitants toujours plus se réduire et que les petites foires hebdomadaires, cœur de la vie de ces bourgs, perdent progressivement en attractivité. Un point positif, relève toutefois Manuel Miranda : le modèle des « guichets mobiles » pourrait sans doute faire tache d’huile au Portugal, car l’Agence de modernisation de l’administration (AMA) aimerait bien adapter ce système au niveau national.

(*) Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vila Flor, Vimioso et Vinhais

(**) Simplex est une initiative visant « à rapprocher l’État des personnes et des entreprises en reconfigurant les services publics à travers un portail numérique unique », explique le gouvernement portugais. En 2023, sont abordés les thèmes de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, de l’industrie, du commerce, des services et de l’agriculture.

La région des «Terras de Trás-os-Montes», la belle oubliée? Dans le nord-est du Portugal, la région des « Terras de Trás-os-Montes » est certainement l’une des plus isolées du pays. Oubliée des grandes destinations touristiques portugaises, souvent liées à la côte et aux grandes villes, elle n’attire que 2% à 3% des voyageurs qui atterrissent à l’aéroport de Porto (à deux heures et demie de route par l’A4), précise Rui Caseiro, le premier secrétaire de la CIM-TTM chargé du tourisme, qui regrette cette situation : « Au Portugal, on fait beaucoup pour le littoral, les villes côtières. Pourtant, nous avons, nous aussi, de nombreux atouts, comme deux parcs naturels recelant une richesse naturelle exceptionnelle ; nous avons obtenu en 2020 la seconde place – après Madère – dans l’indice de qualité environnemental national ». La gastronomie n’est pas en reste non plus, avec vingt-trois indications géographiques protégées et 150 produits labellisés (fromages, vins locaux et charcuterie de montagne). Aujourd’hui, dit encore Rui Caseiro, notre objectif est « de renforcer nos capacités d’hébergement, en particulier, le tourisme rural ; nous sommes passés, de 2011 à 2019, d’une trentaine à une centaine de gîtes permettant d’accueillir voyageurs et randonneurs ». Et les « guichets ambulants » sont une partie de la solution pour stabiliser nos populations, estime enfin ce représentant de la communauté intermunicipale de « Terras de Trás-os-Montes ».

Financé par l’Union européenne. Les points de vue et avis exprimés n’engagent toutefois que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Union européenne ou de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA). Ni l’Union européenne ni l’EACEA ne sauraient en être tenues pour responsables. © Union européenne

