La Suisse vote concernant l'impôt minimal sur les bénéfices des multinationales

Près de 140 pays ont déjà dit oui à l'impôt minimal sur les bénéfices des multinationales proposé par l'OCDE. Le principe : 15% minimum pour chaque grand groupe, peu importe où il se trouve. Si un pays le taxait moins, les autres pourraient réclamer la différence. Les Suisses votent ce dimanche 18 juin pour dire s'ils rejoignent le mouvement. Ce serait une petite révolution de plus, après l'abandon du secret bancaire.

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Le principe de la taxe est assez simple. Tous les groupes qui font plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel doivent payer au moins 15% d'impôts sur les bénéfices. Peu importe leur lieu d'implantation. Si le fisc d'un pays ne le fait pas, les autres États pourraient leur réclamer la différence.

Plusieurs milliers de multinationales ou de leurs filiales sont concernées en Suisse. On pense notamment à Nestlé, aux laboratoires Roche et Novartis, aux géants du tabac Philip Morris ou encore au cimentier Holcim. Plutôt récupérer cet argent que de le laisser filer à l'étranger, explique le député centriste Vincent Maître, qui appelle à voter oui ce dimanche.

« Il faudrait être assez bête pour maintenir un taux d'imposition plus bas que la moyenne convenue, décidée, minimale par l'OCDE, c'est-à-dire 15%, et se voir donc capter ce substrat fiscal par d'autres pays, dit-il. Cela n'aurait aucun avantage pour la Suisse. Et s'il y a lieu, en plus de ça, de se mettre en conformité avec les standards internationaux, on aura évidemment tout à gagner. »

Trois quarts des Suisses se disent favorables à la taxe. Seule voix dissonante, celle du Parti socialiste, pourtant partisan, sur le papier, d'une hausse de l'imposition sur les entreprises. Sauf que la gauche demandait une meilleure répartition des 1 à 2,5 milliards de francs que va rapporter la taxe. Une bonne part ira en effet aux cantons, qui hébergent déjà des multinationales et qui sont, souvent aussi, les plus riches du pays.

Les résultats sont attendus à la mi-journée, ce dimanche en Suisse.

