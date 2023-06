Ligne ferroviaire Lyon-Turin: les opposants déterminés à manifester malgré l'interdiction

Il n’y aura pas de manifestation autorisée ce week-end contre le projet de tunnel ferroviaire transalpin entre les villes de Lyon et Turin, ainsi en a décidé vendredi soir 16 juin le tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté la requête des organisateurs écologistes et altermondialistes de tenir un grand rassemblement. Ils contestaient l'arrêté d'interdiction émis plus tôt par la préfecture de Savoie. Parmi les risques avancés, la « menace de risque d'intrusions sur des sites sensibles », et l'éventuelle présence de « manifestants radicaux ». Mais les manifestants ont déjà commencé à installer des campements dans la vallée de la Maurienne, bien décidés à protester contre le projet. La ligne Lyon-Turin doit relier les deux villes en 2h10, d'ici à dix ans, soit moitié moins qu'aujourd'hui. Selon les protestataires, les travaux titanesques qui doivent être engagés seront nocifs pour l'environnement.

Des manifestants opposés au Lyon-Turin à Saint-Martin-de-la-Porte, dans le sud-est de la France en mars 2015. AFP - JEAN-PIERRE CLATOT

Publicité Lire la suite Faut-il creuser un tunnel dans la montagne pour faire disparaître les camions de l'autoroute ? La nouvelle ligne « permettra de délester les routes alpines d'un million de poids lourds et de réduire chaque année les émissions de gaz à effet de serre d'environ un million de tonnes d'équivalent CO2 », soit « l'équivalent produit par une ville de 300 000 habitants », selon les données de la société franco-italienne Telt, en charge du tunnel. Mais les écologistes ne l’entendent pas de cette oreille. Les associations de défense de l'environnement n'ont cessé de contester le chantier depuis son lancement en 1992, avec notamment de grandes mobilisations en Italie dans les années 2000. En 2018-2019, de grandes manifestations réunissent tour à tour à Turin les pour et les contre. Côté français, l'association Les soulèvements de la Terre a rejoint les « No-Tav » italiens dans son combat. « Au-delà de déstabiliser toute la biodiversité et les milieux très fragiles qu’il y a en montagne, pour creuser, on enlève de la roche, et en creusant ça va drainer les nappes phréatiques, car il faut pomper l’eau qui est dans la montagne, affirme Pina, porte-parole de l'association Les soulèvements de la Terre, au micro d’Arthur Ponchelet de RFI. Il faut savoir qu’aujourd’hui, il y a déjà une ligne de train et il n’y a aucune nécessité d’en faire une nouvelle. » #LyonTurin Nous sommes déjà plus d'un millier sur place, malgré les contrôles et les blocages de la police. Le dispositif est malgré tout débordé et les gens continuent d'affluer vers le camp ! Rejoignez-nous 🏔️✨



Un enjeu économique Les élus locaux, eux, comptent bien sur cette nouvelle ligne pour désengorger le trafic routier : 25 000 tonnes de fret par jour en 2031. Et c'est aussi un véritable enjeu économique. « Ça dynamiserait le territoire, c'est évident, explique Jean-Paul Margueron, président de la communauté de communes de Maurienne Arvan. Pour l'économie locale, il peut y avoir toute l'importance d'une gare internationale, d'un TGV, et l'importance d'avoir des entreprises qui peuvent s'installer en Maurienne parce que ça n'est pas loin ou de Lyon, ou de Paris. On est en train de construire des zones d'activités, des résidences, des hôtels. Donc, le territoire a beaucoup à gagner sur cette ligne Lyon-Turin. » En Italie, le Lyon-Turin est soutenu par la plupart des forces politiques, hors le Mouvement 5 étoiles (M5S, eurosceptique). Le chef de la Ligue (extrême droite) Matteo Salvini, vice-Premier ministre et ministre des Transports, pousse Paris à passer en pleine vapeur. À ce jour, 33 km de tunnels ont déjà été creusés, un peu moins du quart de la distance totale. Le projet de ligne ferroviaire grande vitesse divise depuis son lancement il y a plus de trente ans sur impulsion de l'Union européenne qui a déjà injecté des centaines de millions d'euros dans ce chantier colossal. L'estimation du coût global du projet est passée de 12 milliards d'euros en 2002 à 26,1 milliards d'euros, selon la cour des comptes à Paris en 2012. Le coût du seul tunnel a été réévalué de 5,2 à 9,6 milliards d'euros, soit une hausse de 85 %, dans un rapport de la Cour des comptes européenne publié en 2020. L'entrée du futur tunnel Lyon-Turin sur le site de Saint-Martin-la-Porte, dans le sud-est de la France. REUTERS/Massimo Pinca (et avec AFP)