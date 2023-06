Naufrage de migrants en Grèce: désarroi des rescapés et polémique sur l’intervention des secours

Le naufrage de migrants en Grèce ce 14 juin a fait 78 morts et 104 survivants, selon les derniers chiffres des autorités qui redoutent que la catastrophe ait fait au moins 500 morts. Reportage à Athènes où se trouvent les rescapés et où la question d’un sauvetage interroge de plus en plus.

Vendredi 16, au cours de la journée, en plusieurs groupes, les rescapés ont quitté Kalamata pour rejoindre un centre d’accueil de migrants, un centre fermé, à une heure d’Athènes, rapporte notre envoyée spéciale à Athènes, Juliette Gheerbrant. Alors que des proches continuaient d’arriver vendredi matin à Kalamata comme un homme venu des Pays-Bas qui a retrouvé son frère parmi les survivants, une chance que n’auront pas des centaines de personnes. Les familles continuent de s’enregistrer auprès des autorités grecques et de la Croix-Rouge.

« La plupart des survivants ont été transportés ailleurs, à Malakasa dans la région d'Athènes, témoigne Dimitris Chaliotis, volontaire à la Croix-Rouge, au micro d’Aabla Jounaidi. Il reste des personnes à l'hôpital de Kalamata. Ceux qui ont le plus besoin de soin, ceux qui étaient déjà malades sont restés à l'hôpital. La majorité étaient épuisés, déshydratés et avaient d'autres problèmes dus à la météo durant les cinq jours de traversée et bien-sûr au naufrage. Plusieurs souffrent des reins car ils ont bu beaucoup d'eau de mer en cherchant à sauver leur vie lors du naufrage. Beaucoup sont tout simplement épuisés par la soif et la faim, parce qu'il y avait très peu de vivres à bord. »

Un soutien psychologique

Et Dimitris Chaliotis de poursuivre : « On apporte les premiers soins, et un soutien psychologique. On essaie de les mettre à l'aise et de soulager leur douleur. Et puis, on répond à leurs besoins matériels. De la nourriture, de l'eau, mais aussi des vêtements car certains peuvent avoir perdu leur chaussure, ce genre de chose. Ensuite, des psychologues professionnels et des travailleurs sociaux prennent le relais pour les faire parler et se remettre du choc. Enfin, la communication avec leurs familles. C'est très important d'établir ce lien avec leur foyer, qu'ils disent à leurs proches qu'ils sont vivants. C'est vital pour eux à ce moment-là. Parce que d'un coup, ils se sont retrouvés au milieu de nulle part. Leur rêve était de quitter leur pays pour aller vers un meilleur endroit. Et là, ils ont tout perdu et se retrouvent au milieu de nulle part. Leurs proches sont peut-être morts, ou disparus, qui sait ? Donc, c'est très important de leur permettre de communiquer avec ceux qui restent. »

Les corps de victimes sont aussi à Athènes pour identification. Il n’y a plus aucune chance de retrouver des survivants, et peu de retrouver des corps, car le bateau a coulé en eaux profondes et assez loin des côtes.

Les survivants du naufrage dorment dans un entrepôt du port de Kalamata, à environ 240 kilomètres au sud-ouest d'Athènes, mercredi 14 juin 2023. AP - Thanassis Stavrakis

Un drame évitable ?

La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si ces personnes auraient pu être sauvées. Il y a polémique sur l’intervention des secours. Une volontaire qui travaille pour l’association Alarm Phone a raconté être restée des heures en contact avec le bateau qui demandait de l’aide, après que le capitaine l’avait abandonné. Il est question d’un bref arrimage de l’embarcation avec des cordes, que les autorités ont mentionné seulement dans un deuxième temps. Il est question aussi de la peur des migrants de voir le bateau chavirer. L’explication des autorités selon laquelle les migrants auraient refusé les secours est dénoncée par l’association et des spécialistes des secours en mer. « Les migrants ont bien dit qu’ils se dirigeaient vers l’Italie, ça ne veut pas dire qu’ils ne voulaient pas être secourus », dit Alarm Phone.

Exactly 3 days ago, we emailed Greek authorities and Frontex, alerting about 750 people on a boat in distress near Kalamata. Nobody intervened and the boat capsized.



Exactly 3 days ago, approx 750 people were still alive.



Join us when we protest the systematic border killings: — Alarm Phone (@alarm_phone) June 16, 2023

Ces opérations de secours sont très délicates à mener, le risque que le bateau se renverse est toujours présent. Les autorités portuaires expliquent qu’elles ne pouvaient pas remorquer le bateau sans la coopération des migrants, mais des spécialistes expliquent aussi que l'on ne remorque jamais ce type d’embarcation surchargée dans une opération de secours, et que l'on transfère les personnes sur un autre bateau comme le font les ONG mais aussi les garde-côtes italiens.

Les migrants ont-ils eu peur d’être repoussés en mer ? Interceptés et enfermés ? Autant de questions auxquelles l’enquête en cours devrait répondre. Le patron de Frontex s’est lui-même rendu à Kalamata pour comprendre ce qui s’est passé. C’est un avion de l’agence européenne qui a le premier repéré l’embarcation et donné l’alerte mardi dernier 13 juin.

